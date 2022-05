„Stále probíhají úkony trestního řízení a pokračovat ještě v následujících hodinách budou. Jak se bude věc vyvíjet a zda bude někdo z pětice osob případně vzat do vazby, se teprve uvidí,“ informoval ve středu dopoledne mluvčí Policie ČR Vojtěch Robovský.

Podle informací, které kolují v Hamrech, si místní už dlouho šuškali o tom, že se tady kšeftuje s řidičáky. Prodávat se měly hlavně Vietnamcům, kteří sem jezdili ze všech koutů České republiky.

Policie zadržela majitele autoškol a zkušební komisaře. Podváděli se zkouškami

„V autoškole u Fišera byli včera policajti dlouho, stálo tam několik policejních aut a policajti něco odnášeli,“ potvrdili lidé ze sousedství. Také v jablonecké autoškole Čičmanec byly zapečetěné dveře a policie. Ani do jedné ze škol se nejde dovolat, telefony jsou buď vypnuté, nebo pouze vyzvání. „Měla jsem jít na zkoušky a termín mi zrušili s tím, že pošlou náhradní. Nic jiného nevím,“ posteskla si paní Marie, jedna z klientek jablonecké autoškoly. Zprávy v podobném duchu dostávají i další žáci, odkládají jim výukové hodiny i zkoušky.

Další podrobnosti k případu zatím policie zveřejňovat nechce, neboť shromažďuje důkazy a sbírá další svědectví. Podle dozorující státní zástupkyně Lenky Šeberkové všech pět podezřelých policisté obvinili z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. V případě jednatelů a majitelů autoškol pak z napomáhání při výše uvedených zločinech.

Případ z Jablonecka není v poslední době v Libereckém kraji jediným. Falešné doklady o tom, že lidé složili zkoušky a mají za sebou povinný výcvik, vydával i zkušební komisař z Turnova. Muže nyní čeká soud za zneužití pravomoci úřední osoby a hrozí mu až pětiletý trest. Na rozsáhlé machinace s potvrzením o získání řidičských dovedností se přišlo v červenci roku 2020, muž vydal potvrzení nejméně 77 lidem.

Komisař falšoval doklady. Řidičák tak dostalo bez zkoušek přes sedmdesát lidí

Lidé z oboru přičítají takové množství podobných případů především selhání kontrolních mechanismů. Poukazují na špatný systém fungování, kdy komisaři spadají pod města a jsou ovlivnitelní a ze strany ministerstva dopravy málo prověřovaní. „Na ministerstvu dopravy mají k dispozice všechny informace o podaných žádostech o řidičské průkazy (systém Eliška) i vykonaných zkouškách uchazečů o řidičské oprávnění (E-testy). Z nich je možné mnoho zjistit,“ podotkl v souvislosti s turnovským případem vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský.

Připomněl také nedávný spor resortu s Asociací zkušebních komisařů ČR, který se týkal činnosti zkušebního centra v Pardubicích. „Ministerstvo dopravy přes stížnosti komisařů na nesmyslnost způsobu zkoušení centrum obhajovalo tvrzením, že zkoušky musí byt velmi náročné, aby byli kvalitní komisaři. Asociace namítala, že k takovému stavu vede především řádná kontrola činnosti komisařů v praxi,“ popsal Rychetský.

V souvislosti s aktuální kauzou na Jablonecku na to poukázal i Jan Bajgar z Asociace zkušebních komisařů ČR, který rovněž kritizoval nedostatečnou kontrolu. „V zemi je asi 500 zkušebních komisařů a již dlouho voláme po tom, aby se sjednotili do jedné organizace a spadali přímo pod ministerstvo dopravy. Pak by byli nejen nezávislí a nepodléhali tlaku, ale také by mohli být lépe kontrolovaní. Bohužel stále není politická vůle ke změně,“ upozornil Bajgar.