Čtyřiadvacetiletý muž se vydával za údajného specialistu na energetické poradenství a strach z energetické krize využil k vlastnímu obohacení. Loni v červnu se dopustil podvodu, když s třiasedmdesátiletou, osaměle žijící seniorkou uzavřel smlouvu o tom, že jí bude za úplatu poskytovat energetické poradenství.

Ženu znal od roku 2019 a od podpisu smlouvy se u jejích domovních dveří ukázal poprvé po třech letech a nalhal jí, že je svému dodavateli energií dlužná za spotřebu elektřiny 100 000 korun, které musí neprodleně uhradit.

„Paní mu věřila, a aniž by jí předložil nějaký doklad o vyúčtování záloh, vyzvedla ve své bance požadovanou hotovost a předala mu ji na smluveném místě. Doklad o převzetí peněz po něm přitom nepožadovala. On ji za to odvezl autem domů a ujistil ji, že se o urovnání záležitosti s údajným dluhem postará,“ popsala případ krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Peníze si nechal pro vlastní potřebu a když mu došly, vydal se opět za seniorkou. Tentokrát přišel s tím, že žena dluží 60 000 korun na nedoplatku za plyn. Přestože ji přišla částka vysoká, peníze mu odevzdala. „Tentokrát si ale na vysoké doplatky postěžovala dceři, a té bylo hned jasné, že se stala obětí podvodníka. Libereckým kriminalistům se podařilo podvodníka vypátrat a z podvodu usvědčit,“ dodala Baláková s tím, že muži hrozí za podvod až pětiletý trest vězení.

Policie zároveň vyzvala ty, kteří mají podobnou zkušenost, aby se obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a případ ohlásili. Nelze totiž vyloučit, že 73letá seniorka z Liberce není jeho jedinou obětí. „V této souvislosti dále apelujeme na to, aby si lidé fakturu s vyúčtováním za odběr elektrické energie či plynu vždy nechali ukázat a přesvědčili se o tom, že je skutečně vystavená jejich dodavatelem energií,“ uzavřela mluvčí.