Muž na druhém konci se představil jako koordinátor podezřelých transakcí jednoho z bankovních ústavů s tím, že prověřuje možný pokus o podvodné jednání při sjednávání úvěru. „Po celou dobu působil velmi důvěryhodně, tudíž oslovený muž nepochyboval o pravdivosti jeho tvrzení. Když jej volající informoval, že by celou záležitost chtěl více prošetřit ve spolupráci s policií, muž s tím souhlasil,“ přiblížila mluvčí krajské policie Adéla Fialová.

Po velmi krátké době opět zazvonil telefon, na jehož konci se ozval hlas, jež se představil jako policista, zabývající se kyberkriminalitou. Předmětem hovoru měla být vzájemná spolupráce, kdy poškozený měl pomoct s odhalením protiprávního jednání údajných pachatelů, jež se dopouštějí trestné činnosti podvodného charakteru.

Na základě pokynů údajného policisty vzal bezmála 400 tisíc korun, které měl dle instrukcí vložit do vkladového bankomatu na virtuální měnu, za účelem jejich údajného vyčištění. „Tato informace se však poškozenému muži již nepozdávala. Rozhodl se tedy celou událost prověřit cestou linky 158, kde mu policisté sdělili, aby rozhodně žádnou hotovost do tohoto zařízení nevkládal a vyčkal do jejich příjezdu,“ popsala Fialová.

Díky duchapřítomnosti muže o finance nikdo nepřipravil, podobné případy však nekončí vždy tak šťastně. V mnoha případech pachatelé díky důvěryhodnému jednání přesvědčí osoby, aby transakci provedly. „Věnujte prosím pozornost veškerým 'důvěryhodným' telefonátům tohoto charakteru a v případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte neprodleně policisty prostřednictvím linky 158,“ vyzvali policisté.

V současné době jsou na vkladomatech na virtuální měnu vylepeny informační letáky, které před vklady do těchto zařízení varují a nabádají k obezřetnosti.