/VIDEO/ Policisté vyšetřují pokus o vraždu, který se měl v uplynulých dnech odehrát v Hejnicích na Liberecku. Vážným zraněním jednoho z nich mělo skončit vyřizování účtů mezi místními podnikateli. Jeho společník ho měl několik hodin držet připoutaného k topení a surově zbít. Druhý muž teď bojuje o život.

Přátelé začali 41letého muže z Frýdlantska pohřešovat ve čtvrtek 13. dubna a obrátili se na policii. Objevilo se podezření, že se mohl stát obětí únosu jeho o šest let staršího společníka. Nalezení oběti a zadržení útočníka předcházela rozsáhlá pátrací akce, do které se v okolí Hejnic okamžitě zapojila pořádková policie z příslušného obvodního oddělení, ale také psovodi a liberečtí kriminalisté.

„V průběhu pátrání po pohřešovaném se nám podařilo získat důležité informace, mezi kterými bylo také zjištění, že pohřešovaný muž má být ve sporu s další osobou, která je majitelem legálně držené zbraně. Z důvodu podezření o možném bezprostředním ohrožení pohřešované osoby na životě a zdraví jsme případ vyhodnotili jako neodkladný a povolali jsme na místo také zásahovou jednotku Ústeckého kraje,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Zásahová jednotka vstoupila do vytypovaného objektu krátce po půlnoci ze středy na čtvrtek, jednoho člověka zadržela a pohřešovaného na místě našla. „Celou událost si převzali krajští kriminalisté,“ dodal Robovský.

O zraněného muže se okamžitě postarali přivolaní záchranáři a sanitka ho převezla do nemocnice, kde podle zdroje CNN Prima News bojuje o život.

Mluvčí policie potvrdil obvinění 47letého muže ze zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Akceptován byl i návrh vzetí do vazby. Muži tak v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od 12 do 20 let. „Ve věci i nadále probíhají úkony trestního řízení, které jsou ze zákona neveřejné a není tudíž možné v současné době k věci poskytovat další informace. Jakmile to okolnosti dovolí, informace v zákonných mezích poskytneme,“ vysvětlil Robovský.