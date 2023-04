Pěstí do břicha i kravata. V Liberci napadl vězeň dozorce, agresor je slepý

K původnímu trestu ještě další půlrok za mřížemi. To si vysloužil jeden z vězňů v Liberci. Před dvěma lety v létě totiž zaútočil na jednoho z dozorců. Ten od rozčileného vězně nejdřív dostal pěstí do břicha a pak ho chytl ještě do kravaty. Vězeň je slepý, prý šel po čichu.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.