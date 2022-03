Velký pes se ženě nejprve zakousl do lýtka. Protože kvůli ostré bolesti upadla, pustil se do ní i na zemi. "Obrovský pes se k ženě choval jako ke své kořisti a kousal ji po celém těle, kromě toho útočil i na její krk a hlavu. Tu si kryla rukama, proto má vážně poraněnou levou ruku, kterou si chránila obličej. Majitel se svého psa snažil dostat pod kontrolu, ale z pohledu napadené ženy se mu to příliš dlouho nedařilo," uvedla k napadení tisková mluvčí policie Ivana Baláková.