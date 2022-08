„Uprchlý vězeň byl na základě rozsudku Okresního soudu v Semilech umístěn do věznice pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kde si měl odpykat trest odnětí svobody. Uvedený muž se do současné doby nevrátil do místa výkonu trestu a jeho současný pobyt není znám,“ uvedl mluvčí Policie ČR Vojtěch Robovský.