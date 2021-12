K prvnímu útoku došlo 2. listopadu v prostorách nádražní haly v Liberci. "Před šestou hodinou ranní kontaktoval dosud neznámý muž cestujícího, který se nacházel v hlavní hale vlakového nádraží. Požadoval po něm zapůjčení hotovosti s tím, že mu ji ještě tentýž den a s provizí vrátí. Pachatelova dotěrnost a neústupnost se stupňovala s tím, jak cestující jeho neustálé požadavky odmítal. Doprovázel jej a snažil se mu zastoupit cestu k peronům nádraží," popsal situaci policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Agresivita útočníka vyvrcholila až pohrůžkou nožem a prošacováním kapes šokovaného cestujícího.

"Poškozený však náhle využil okamžiku, kdy byl agresor zabrán do prohledávání kapes. Podařilo se mu vysmeknout z jeho sevření a utéci do jedné z přistavených vlakových souprav, kam jej agresor již nepronásledoval," dodal mluvčí Robovský.

Další oběť

Bezpečnostní kamery na nádraží zachytily útočníka i následující den. "Ve středu 3. listopadu, krátce před 20. hodinou, čekal na svůj spoj další cestující. Během chvíle k němu přistoupil muž, jehož popis a způsob chování odpovídal předešlému případu. Takřka se stejným scénářem oslovil cestujícího. Zmínil, že byl okraden, potřebuje okamžitě nějaké finanční prostředky a pochopitelně také, že je schopen případný zapůjčený obnos peněz další den i s provizí vrátit. Pachatel stupňoval intenzitu proseb, zvyšoval nátlak a svými argumenty se snažil v poškozeném vzbudit soucit," zjistila policie.

Nátlak se však zřejmě míjel účinkem. Cestující se snažil odejít k nástupišti svého spoje. Lupič ho ale následoval, nadbíhal mu a pokoušel se mu zastoupit cestu. "Demonstrativně, aniž by cestujícímu hrozil, ukázal mu nůž, který měl u sebe. To však stačilo na to, aby se mladý cestující cítil ohrožený natolik, že mu peníze vydal. Celkem jeden tisíc a dvě stě korun," konstatoval mluvčí policie Robovský.

S obdrženým obnosem se ale útočník nespokojil. Žádal daší peníze. Cestující unikl nastoupením do vlakové soupravy.

Hledaný muž byl v obou popsaných případech oblečen do tmavých kalhot a tmavé mikiny s kapucí s logem Tommy Hilfiger na prsou. Na nohou měl černé plátěné boty s bílými tkanicemi a pruhem na boku. Na hlavě měl černobílou kšiltovku s nápisem Jordan. Mluvil plynule česky, pod levým okem měl vytetován křížek. "Nevylučujeme ani další tetování v jeho obličeji. Zároveň měl tetování také na předloktí," upozornil policista.

Pokud někdo muže na fotografiích pozná či byl přímo svědkem popsaných událostí, měl by kontaktovat policii na tísňové lince 158, případně předat informace na kterékoliv služebně.

Policie zároveň varuje veřejnost před tím, aby se snažila hledaného sama zadržet.

Pachateli v případě dopadení a následného odsouzení může hrozit trest odnětí svobody za přečin loupeže v rozmezí od dvou do deseti let.