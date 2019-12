Třiatřicetiletý cizinec pod vlivem alkoholu napadl v pátek spolucestující ve vlaku. „Naproti němu přes uličku sedící mladá žena se okamžitě stala terčem jeho cholerického výstupu. Po verbálních útocích přistoupil k mladé ženě, chytil ji pod krkem a narazil ji na stěnu vozu. V tu chvíli zareagoval také přítel napadené. Agresora spolu s ostatními cestujícími znehybnil až do příjezdu policistů,“ popsal situaci tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský. Ženu na místě ošetřili zdravotníci a následně převezli s podezřením na otřes mozku do nemocnice.

Během převozu na policejní stanici napadl zadržený zakročujícího policistu kopem do oblasti břicha. „Poté co skončil v cele, začal se vydávat za ženu a odhalovat se. Když mu to nevyšlo, obrátil svou pozornost na mříže, které mu bránily ve svobodě,“ dodal Robovský. Muž byl obviněn z přečinů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti úřední osobě, za což může v případě odsouzení putovat do výkonu trestu odnětí svobody až na čtyři roky.