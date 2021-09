„Po prošetření jsme ve zkráceném přípravném řízení sdělili obviněnému podezření ze spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,“ sdělila mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Muži v případě odsouzení hrozí vězení v délce od šesti měsíců až do tří let.

Na základě stejného paragrafu, podle kterého lze trestat za vyhrožování smrtí kvůli politickému přesvědčení, obvinila policie ještě dalšího muže. „Důvodem je skutečnost, že videozáznam ze schůzky, který obsahuje projevy namířené proti poslanci, umístil na svůj facebookový profil a umožnil jeho sdílení,“ dodala Šrýtrová s tím, že 34letému muži z Jablonce hrozí obdobný trest.

Video vzniklo v novoborské pizzerii a zachycuje projev nyní už bývalého člena Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje (KRRLK) Ladislava Márthy. „Víte dobře, že chce pan Okamura prosadit odejmutí dávek v hmotné nouzi. My s tím nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat. Takže všichni do boje, akce, nože a budeme ho takhle pěkně bodat. Tady máš Okamuro! Všichni Romáci by měli jít do boje s tím, že bychom toho Okamuru měli odstranit,“ zaznělo na záznamu. Během slov držel obviněný v ruce příborový nůž.

Video natáčel podnikatel Marek Bílý, požádal ho o to sám Mártha. „Nebylo to vážně, Láďa to myslel jako show, nikomu jsme neublížili,“ sdělil Bílý. Sám prý netušil, že si vezme Mártha do ruky nůž. Přiznal, že by už nic znovu nenatočil a nenasdílel. „Ladislav je slušný člověk. Nikdy nebyl ve vězení a bojí se, co bude. Sám mi řekl, že se raději zabije, než aby do něj šel,“ řekl Deníku Bílý.

Romské organizace působící v Libereckém kraji se od natočeného videa distancovaly. Podle člena KRRLK Jána Lányiho mluvil Mártha sám za sebe. „O jeho činění jsme nevěděli, nebyli jsme informováni a bez zástupců vedení, nebo bez pověření za organizaci nemohl ani vystupovat. I proto jsme mu v souladu se stanovami ukončili členství,“ zdůraznil Lányi. Aktuálně nejsou s bývalým členem v kontaktu. „K rozhodnutí policie se stavím tak, že tak učinili na základě důkladného prošetření celé kauzy,“ doplnil.

Sám politik vyřčené hrozby odsoudil. „Za sebe říkám, že se nenechám těmito výhrůžkami k mému zabití zastrašit a budu nadále prosazovat ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Slušný člověk je pro SPD na 1. místě,“ vyjádřil se k celé kauze Tomio Okamura.

Podle předsedy Romské demokratické strany Miroslava Tancoše šlo o nadsázku. „Nemysleli to vážně, byla to ironie,“ podotkl s tím, že sám podal na Okamuru trestní oznámení. „Neustále porušuje Ústavu České republiky, vytváří zlo a nenávist. Hanobí a poškozuje náš romský národ,“ osvětlil své jednání.