Není to poprvé, kdy se něčeho podobného dopustil, za podobný čin byl souzen již dvakrát. Poprvé když ještě nebyl plnoletý, podruhé v roce 2008 byl odsouzen na 6 let za znásilnění školačky v libereckých Lidových sadech.

„Byl vzat do vazby muž obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění, kterého se měl dopustit vůči nezletilému dítěti, které mu bylo svěřeno do dozoru. Obviněný se v průběhu vazebního zasedání k věci doznal,“ sdělila CNN Prima NEWS mluvčí okresního soudu v Liberci Denisa Šmídová. „Tento muž byl v minulosti dvakrát stíhán a odsouzen za stejnou trestnou činnost,“ dodala.

Nemusí jít o jediný skutek, kterého se v poslední době dopustil. Na základě uveřejněné výzvy se už policii ozvalo několik rodičů dětí, které absolvovaly akce organizované zmiňovaným spolkem. „Nemohu říct nic bližšího, abychom neohrozili probíhající procesní úkony,“ zdůraznila mluvčí policie Ivana Baláková.

Mladík znásilnil třináctiletou školačku

Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008 tehdy plnoletý Jan znásilnil třináctiletou dívku, kdy mu ještě běžela podmínka. V březnu téhož roku vzal sestru svého kamaráda z modelářského kroužku na procházku do Lidových sadů. Použil tehdy anální styk. U soudu se bránil, že nepoznal, že děvče není plnoleté. Ovšem u jeho oběti bylo patrné na první pohled, že jde o dítě, neboť dívenka byla velmi drobná. „Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl tehdy na svou obranu u soudu Jan R.

Již tehdy soudkyně zdůrazňovala jeho společenskou nebezpečnost. U obžalovaného navíc znalci z oboru psychiatrie, psychologie a sexuologie zjistili heterosexuální pedofilii a usoudili, že jeho ovládací schopnosti jsou sníženy na polovinu.

Zarážející je v současnosti především skutečnost, že tento opakovaně odsouzený člověk mohl vést kroužek pro děti a pořádat tábory. Děti ráje železnice mimo jiné pořádají výlety pro děti, letní i příměstské tábory a dokonce nabízejí hlídání dětí. Z fotografií na webových stránkách spolku je zřejmé, že se aktivit účastnily malé děti docházející do základní školy, a to dívky i chlapci.

Důležitá výzva: Policie hledá děti z aktivit spolku Děti ráje železnice

Nikde totiž není stanovené pravidlo, že člověk, který má podobnou skupinu nebo organizuje tábor musí dokládat bezúhonnost.

„To, co se stalo v Liberci se týká pouze neziskových organizací, kde záleží jen a jen na nich, jak si své lidi prověří. V Domech dětí a mládeže a Střediscích volného času mohou veškeré aktivity s dětmi vést pouze pedagogové a to kromě minimálního předepsaného vzdělání vyžaduje mimo jiné i čistý trestní rejstřík,“ popsala Martina Šípková, ředitelka Domu dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou. Z toho vyplývá, že organizátoři kýmkoli založených spolků se nikomu zodpovídat nemusí.

Kriminalisté z Liberce i nadále vyzývají rodiče, kteří měli nějakou zkušenost v rámci akcí spolku Děti ráje železnice, aby jim zavolali na telefonní číslo 720 076 822.