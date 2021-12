Celá situace se odehrála 16. června krátce po jedné hodině odpolední. Děvče jelo ve zcela zaplněné tramvaji číslo 3, která přijížděla do centra města z Lidových sadů. Na terminálu MHD V ulici Fügnerova bylo děvče při vystupování napadeno. Protiprávního jednáni se znaky výtržnictví se dopustilo hned několik osob.

Policie hledá několik důležitých svědků, kteří by pomohli objasnit okolnosti případu. "Hledáme ženu štíhlé postavy s delšími hnědými vlasy. Byla oblečená do růžového trička s bílými pruhy, kraťasů a červených sportovních bot. Dále muže štíhlé postavy s blond vlasy sčesanými dozadu, po stranách hlavy vyholený. Měl na sobě černé tričko a černé kalhoty," uvedl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský. Zároveň dodal, že o spolupráci prosí ještě jednoho důležitého svědka, muže s hnědou kšiltovkou, který byl oblečený do černého trička a černých plátěných kalhot.

"Průmyslové kamery zaznamenaly pohyb osob, které by nám svým svědectvím mohly výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu. V této souvislosti se proto obracíme na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte osoby na fotografiích nebo jste cestovali v uvedenou dobu tramvají číslo 3 a viděli jste celý incident, při němž byla fyzicky napadena mladá dívka, ozvěte se nám na linku 158 nebo navštivte služebnu Obvodního oddělení Liberec – centrum," uzavřel Robovský.