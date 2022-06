„Ve čtvrtek 16. června se v ulici Fügnerova pohyboval muž svlečený do půli těla, doprovázený psem. Hlídka městské policie dotyčného zastavila a strážníci řešili to, že pes by zde měl být uvázán. Muž evidentně pod vlivem alkoholu náhle jednoho ze strážníků uhodil do obličeje,“ popsala událost Daniela Bušková, mluvčí Městské policie v Liberci. Strážníci na další útok nečekali a muže hmaty a chvaty zpacifikovali a předali jej následně Policii ČR.