Jednoho z mužů na Instagramu oslovila pohledná tmavovláska. Následovala krátká seznamovací konverzace, poslání srdíček a nabídka videohovoru, ve kterém ho žena uvítala ve spodním prádle. Během vysílání ho svlékla a předvedla muži své umění autoerotiky. „Když skončila, vyzvala k tomu samému i muže, který nebyl proti. Virtuální dostaveníčko ale mělo pro mladíka trpký závěr. Poté, co ukončili videochat, obdržel zprávu o tom, že je jeho intimní video zálohováno a pokud nezaplatí 5 500 euro, bude rozesláno jeho všem kontaktům na Instagramu, rodinným příslušníkům a také zveřejněno na několika dalších sociálních sítích,“ popsala případ krajská mluvčí policie Ivana Baláková. Mladý muž peníze neposlal a místo toho v sobě našel kuráž a vše oznámil policii.

Druhý případ se odehrál podle stejného scénáře, jen místo brunetky se na falešném profilu objevila blondýnka. Tentokrát pachatelé po oběti požadovali 2 000 euro. Ani on nezaplatil. „V této souvislosti varujeme všechny uživatele sociálních sítí, aby zvažovali, jakých aktivit se na nich účastní. To, co může člověka vážně společensky poškodit, se pro vyděrače stává vyhledávaným obchodním zbožím. Když na sebe žádné kompromitující materiály nevyrobíte, nemůžete být ani vydíráni,“ uzavřela Baláková.