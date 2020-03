Osmatřicetiletý muž z Liberecka v Radostíně u Sychrova odcizil u objektu bývalé ozdravovny po odřezání ze střechy budovy střešní krytinu a způsobil škodu 90.000 korun.

Vězení. Ilustrační snímek | Foto: Deník/archiv

„Netrvalo dlouho a muže podezřelého z krádeže policisté zadrželi. Jednalo se o muže, který už má za sebou určitou trestní minulost. Ten vzápětí skončil v policejní cele. Během prováděného šetření a výslechu svědků policisté zjistili, že muž se kromě krádeže střešní krytiny prohřešil i dalším způsobem, a to, že ve stejný den řídil motocykl, ačkoli mu by trestním příkazem Okresního soudu v Liberci uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 3 let,“ doplnila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Trestní stíhání probíhá nyní na svobodě.