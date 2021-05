"V posledních dvou měsících bylo na území okresu Kladno zaznamenáno 14 skutků vloupání do nápojových automatů nebo automatů umístěných v prostoru myčky na vozidla. V průběhu vyšetřování tohoto případu bylo policejním šetřením zjištěno, že dvaačtyřicetiletý muž z okresu Liberec se od března letošního roku vloupal do několika automatů umístěných převážně v budovách nemocnice Kladno a Slaný," vysvětlila tisková mluvčí policie Jana Šteinerová.

Muž se do těchto automatů vloupával násilím. Vybíral si stroje, které jsou umístěny v nemocničních odděleních. Ve většině případů se převlékl do montérek a předstíral, že je opravář.

"Na základě profesionální práce policistů byl recidivista obviněn z šesti skutků vloupání do automatů v Oblastní nemocnici Kladno a v nemocnici ve Slaném. Pachatel svým jednáním způsobil společnostem škodu, která byla předběžně vyčíslena na 11 000 korun a škoda vzniklá poškozením přesáhla částku přes 10 000 korun," doplnila Šteinerová.

24. dubna podali kriminalisté podnět k návrhu vzetí muže do vazby. Státní zástupce a následně Okresní soud Kladno tento návrh akceptovali a muž byl za své protiprávní jednání eskortován do věznice v Praze. Dvaačtyřicetiletý muž byl obviněn z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Obviněnému muži hrozí, že pět let ve vězení.

"V současné době probíhá nadále šetření k tomuto případu a kriminalisté budou obviněnému muži jeho trestnou činnost rozšiřovat o další čtyři skutky vloupání do automatů a nelze vyloučit, že v následujících dnech budou prokázány i další případy majetkové trestné činnosti," uzavřel Šteinerová.