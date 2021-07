V dubnu objasnili liberečtí kriminalisté sérii 19 vloupání do aut, kterých se tehdy dopustil 32letý muž z Liberce. Způsobil tak škodu za přibližně dvě stě tisíc korun. Ačkoliv recidivista opustil vězení pár měsíců před tím, evidentně se nenapravil.

Muž vykrádal auta v Liberci, poté pokračoval v Jablonci. Hrozí mu vězení | Foto: Policie ČR

Po sérii vloupání do aut v Liberci začal muž úřadovat i v Jablonci nad Nisou. "Nenechavec se již v první polovině května stejným způsobem, jako v předchozích případech, vloupal do odstaveného osobního automobilu. Opět si z interiéru vozu přivlastnil vše, co mělo nějakou hodnotu a co mohl případně snadno zpeněžit," řekl tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.