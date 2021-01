47letý muž se začátkem ledna dostal na oplocený pozemek u rekreační chaty v liberecké ulici V Rokli. Následně vylezl na střechu domu, vytlačil střešní okno a vnik dovnitř. "Zloděj prošel celý dům, ze spíže odcizil větší množství potravin, dále chtěl ukrást fotopast a motorovou pilu," uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. S těmito věcmi, které uložil do batohu opustil muž chatu bočními dveřmi, které si zevnitř odemkl. Daleko ale nedošel.

"Vzápětí byl ještě na pozemku u chaty zadržen policejní hlídkou, která byla na místo vyslána na základě oznámení na linku 158. To učinil muž ze sousedství, který si všiml čerstvých stop ve sněhu po zahradě vedoucích u uvedené chatě. Pachatel se ještě snažil před policisty schovat za strom, avšak neúspěšně," dodala Sochorová.

Zadrženého muže vedl k tomuto jednání údajně ten fakt, že nemá domov a několik dní nejedl. Proto nejdříve vzal potraviny. Ostatní věci chtěl prý zpeněžit a koupit si za ně jídlo. Všechny věci, které z chaty vzal, policistům vydal.

"Muž se uvedených skutků dopustil i přesto, že byl za takový čin již v minulosti pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Navíc se zločinu krádeže a porušování domovní svobody dopustil v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav," řekla Sochorová.

Komisař také v rámci úkonů trestního řízení podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu vzetí obviněného do vazby. Následný návrh státního zástupce soudce Okresního soudu v Liberci akceptoval a obviněného poslal do vazby. Jeho trestní stíhání tak bude probíhat vazebně. Vzhledem ke všem skutečnostem hrozí obviněnému za spáchání uvedeného zločinu a přečinu trest odnětí svobody až na osm let.