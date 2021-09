Po příjezdu na místo skutečně našli obytnou dodávku, která byla zaparkovaná v lese nedaleko pískovny. Kousek od ní pak spatřili muže. Ten, když je uviděl, začal utíkat. Zkušení policisté jej po několika metrech zpacifikovali. "Šlo o 23letého cizince. Policisté na místě zjistili, že dodávka v hodnotě více jak milionu korun byla odcizena předchozího dne v Německu. Cizinec, který byl pod vlivem drog, putoval do policejní cely," řekl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Další den zahájili liberečtí kriminalisté jeho trestní stíhání. "V případě odsouzení může 23letému cizinci hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Zároveň kriminalisté také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován a muž tak do výroku soudu vyčká v cele vazební věznice," dodal Robovský.

Celkovou škodu policisté vyčíslili na téměř jeden milion dvě stě tisíc korun. Zároveň děkují všímavému oznamovateli, díky kterému zloděje chytili.