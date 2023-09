Další úspěšný zásah mají za sebou liberečtí strážníci , když první zářijovou den dopadli muže, který osahával dívky.

Strážníci zadrželi muže, který v Liberci osahával dívky. | Foto: Městská policie Liberec

Upozornila na něj vyděšená dívka, která incident ohlásila na linku městské policie s tím, že se stala jeho obětí v prostoru terminálu městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici. „Operátor zjistil maximum informací o podobě dotyčného a pak se rozběhla pověstná mravenčí práce se záznamem kamer. Pečlivost a zkušenosti přinesly ovoce, po určité době se ve fügnerkovém mumraji podařilo najít někoho, kdo odpovídal popisu,“ informovala mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková.

Na místo vyrazila hlídka strážníků, která podezřelého na místě poznala. Prozradilo ho i to, že se „zajímal“ o další dívky. Hlídka ho zadržela a následně předala Policii České republiky. „Bylo zjištěno, že dotyčný má podobných incidentů na svědomí více, ale vždy utekl. O to více oceňujeme profesionalitu kolegů na kamerách i v terénu, ale také statečnost dívky, která nám to oznámila,“ dodala Bušková.

