Nic netušící osoby, které čekaly na svůj ranní spoj, měl neznámý muž nejprve oslovit s tím, zda nemají nějaké drobné. Všichni svorně uvedli, že peníze u sebe nemají, neboť vše platí platebními kartami. Rozlícený mladík po negativní odpovědi vytáhl z kapsy nůž. Naučeným pohybem jej rozevřel a počal překvapeným osobám vyhrožovat. V obavě o své zdraví a život udělali překvapení lidé to jediné, co v tu chvíli dávalo smysl. Okamžitě z dosahu maniaka hrozícího motýlkem utekli a v bezpečné vzdálenosti zavolali na linku 158.

"Jen deset minut od přijatého oznámení o možné loupeži trvalo policistům, než dopadli podezřelého muže. Nekladl odpor a na místě se k držení nože, ale i k obtěžování osob na zastávce spoje MHD doznal. Povinnou lustrací v policejních evidencích vyšlo najevo, že podezřelý je osobou mladistvou," doplnil Robovský.

Mladík toho měl na svědomí ten den více. Krátce po šesté hodině totiž přijali policisté na tísňové lince 158 hovor, v němž oznamovatel upozorňoval na podivného mladíka, který se s nožem v ruce dožadoval vydání hotovosti u osob v ulici Letná. "Vyděšení lidé mladému muži s nožem v ruce vydali nejen drobné obnosy peněz, ale dokonce také dvě koblihy. Popis podezřelého, který oznamovatel policistům předal, odpovídal popisu právě zadrženého mladistvého v ulici Ještědská. Souhlasil i přesný popis nože, se kterým mladík ohrožoval nic netušící osoby a dožadoval se vydání jejich hotovosti," vysvětlil mluvčí policie.

Policejní hlídky Pohotovostního a eskortního oddělení a Oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje provedli u podezřelého mladíka osobní prohlídku, při které nalezli i stříbrný nůž. "Policejní komisař následně obvinil mladistvého Liberečana z loupeže, za kterou mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody v trvání od jednoho do pěti let. Zároveň také podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Do rozhodnutí o vině a trestu tak mladík setrvá v cele vazební věznice," uzavřel Robovský.