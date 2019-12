Město Liberec a Český svaz lyžařů nemusí platit náhradu škody skupině podnikatelů, kteří zajišťovali služby při lyžařském mistrovství světa v roce 2009 a nedostali za ně zaplaceno.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009. | Foto: Miroslav Rendl

V pátek 6. prosince o tom po osm let trvajícím soudním procesu rozhodl Obvodní soud pro Prahu 6. Rozsudek není pravomocný.



Podnikatelům, kteří se sdružili do zapsaného spolku Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009, nezaplatilo pořadatelské sdružení OC Fis Nordic, které později skončilo v insolvenci.



Podnikatelé proto zažalovali město Liberec, a lyžařský svaz, kteří pořadatelské sdružení zakládali. Měli totiž za to, že se jedná o primárního dlužníka, který by měl jejich pohledávky uspokojit. Celkem zadali 37 milionů korun.



