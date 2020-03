V pondělí 10. února večer vstoupil neznámý muž do prodejny potravin v liberecké ulici Za Humny. Na tamní obsluhu vytáhl kuchyňský nůž a dožadoval se hotovosti, po jejím obdržení ihned odešel.

Liberečtí kriminalisté pátrají po lupiči. | Foto: KŘP Libereckého kraje

„Podle získaných informací se jedná o muže ve věku okolo 25let, 170–175 cm vysoký, který byl oblečený do světle hnědé, či pískovo – žluté zimní bundy s kapucí. Bunda měla přes černý zip klopu po celé délce s uzavíráním na knoflíky. Muž měl na obličeji bílou lékařskou roušku. Na hlavě pak tmavého kulicha a přes něho přetaženou kapuci bundy. Muž byl dále oblečený do černých tepláků s bílým pruhem na boku (lemem) a obut do černé sportovní obuvi nad kotníky,“ popsal pachatele tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.