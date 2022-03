Muž vstoupil do panelového domu v ulici Libušina v Liberci a po chvíli váhání nejdříve poškodil ochranou schránku na nouzové klíče domu a poté zamířil do sklepa. "Zde se několikrát neúspěšně pokoušel odemknout dveře do společných prostor. Nakonec se mu to podařilo u dveří do technické místnosti. Za velmi krátkou dobu místnost prohledal a vybavil se částí jejího vybavení. Na odcizených věcech způsobil škodu za více jak pět tisíc korun. I s lupem, který pobral do batohu, z místa činu okamžitě odešel," řekl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.