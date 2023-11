„Obžalovaný poškozeného opakovaně bil pěstí a lokty do hlavy, břicha, hrudníku, dolních i horních končetin. Udeřil ho i francouzskou holí. Způsobil mu poškození mozku a další vážná zranění. Posléze ho v domě zamkl a nechal ležet, aniž by mu poskytl pomoc,“ sdělila státní zástupkyně Petra Pazderková s tím, že napadený přežil jen díky zásahu policie a zdravotníků.

Obžalovanému hrozí vězení v délce od 12 do 20 let. „Jsem názoru, že čin spáchal s rozmyslem. Dle důkazů to vypadá, že, napadený utrpěl zranění trvalého charakteru,“ dodala státní zástupkyně.