Slovním i fyzickým napadením skončil incident, který se odehrál o státním svátku 28. října. Dvaačtyřicetiletý taxikář projížděl večer Barvířskou ulicí v Liberci, když mu do silnice před tamním barem BarBar vstoupila parta mužů a dva z nich mu neumožnili projet dál.

Policie hledá svědky incidentu, při kterém partička mužů zbila taxikáře. | Video: KŘP LK

Když je vyzval, aby silnici uvolnili, reagovali podrážděně a chvíli na něj pokřikovali neslušná slova. Nakonec vešli do zmíněného baru a taxikář se nadále zdržoval v Barvířské ulici.

„Po několika minutách se ale stejná skupinka mužů objevila na scéně znovu. Šlo o čtyři mladíky ve věku od 25 do 35 let a jednoho staršího muže odhadem ve věku od 50 do 55 let. Nejstarší z nich měl robustní postavu, šedé vlasy, na vršku hlavy trochu delší, po stranách kratší a odrostlejší, upravené, šedé strniště na bradě. Oblečený byl do béžové bundy takzvaného bomberu,“ popsala krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Zazněla hláška „ty nebudeš mýmu tátovi říkat, aby uhnul ze silnice", a následně se na taxikáře partička mužů vrhla. Tloukli ho pěstmi do obličeje i hlavy, utržil nejméně dvanáct ran pěstí.

Na fyzickém útoku se podíleli čtyři agresoři, pátý jim sekundoval. Když uznali, že napadeného dostatečně vytrestali, odešli zpět do baru. „Taxikář při útoku neznámých pachatelů utrpěl kromě zhmožděnin na hlavě a v obličeji i tržnou, hlubokou ránu pod okem, která si vyžádala sešití třinácti stehy na ambulanci v Krajské nemocnici v Liberci,“ podotkla mluvčí.

Policie nyní hledá svědky celého incidentu, ti ji mohou kontaktovat na lince 158 nebo přímo na služebně obvodního oddělení Policie ČR Liberec - centrum v Krajinské ulici. „V případě dopadení hrozí pachatelům trestní stíhání pro přečin výtržnictví. Pokud se u 42letého muže objeví následné zdravotní komplikace, může být právní kvalifikace rozšířena i o ublížení na zdraví,“ uzavřela Baláková.