Partu mladých lidí, která nedávno trávila čas u nákladní rampy obchodního centra Luna na sídlišti Kunratická, nemile překvapil cholerický výstup asi třiadvacetiletého muže. Ten přítomnému osazenstvu předvedl žalostnou estrádu s teleskopickým obuškem, vystoupení doprovázel hrdelním rykem a celé skupince vyhrožoval likvidací.

Nákladová rampa, kde se událost odehrála. | Foto: PČR

„Aby dodal na váze svým výhružkám, nechal obušek nad svou hlavou několikrát opsat pomyslnou osmičku, než se jal tlouci. Mocný demonstrativní úder náhle dopadl na víko popelnice. Nádoba naplněná po okraj se však nevzdala. Ačkoli agresor způsobil notný rozruch, rychle pochopil, že tudy cesta nepovede,“ popsal událost krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Následně začal lovit v batohu nůž, během této chvíle se podařilo několika mladým lidem z rampy utéct. Všichni takové štěstí neměli. Muž intenzivní výhružky doprovázel zběsilou gestikulací, aby všem důrazně předvedl, že nákladová rampa je jeho teritorium. „Jakmile agresor nabyl dojmu, že se všichni s jeho výhružkami seznámili a že všem došlo, že právě ono teritorium, i s popelnicí s prohnutým víkem, je výlučně jeho, hrozeb zanechal,“ podotkl Robovský s tím, že při příjezdu policistů se už na rampě ani v jejím okolí nikdo nenacházel a muže se jim nepodařilo najít.

Policie hledá svědka celé události.Zdroj: PČRZ tohoto důvodu se policie obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Zejména pak se žádostí o ztotožnění osoby důležitého svědka (na fotografii), který se v blízkosti nákladové rampy v ulici Olbrachtova měl nacházet a celé dění vidět. Právě jeho svědectví by mohlo kriminalistům přispět k odhalení všech důležitých okolností celé události. „Pokud muže poznáváte, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na telefonním čísle 974466448 nebo svá svědectví předejte na kteroukoli součást obvodních oddělení Policie ČR,“ dodal mluvčí.

Agresor se podle policie dopustil zločinu vydírání a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí do dvou do osmi let.