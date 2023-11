Kauza týkající se nelegálního obchodu s kokainem a hašišem v tunovém množství míří ke Krajskému soudu v Liberci. Zatímco hlavní zadavatel drogových zakázek je ve vazbě v Německu, tak po Vilému Kováčovi je vyhlášeno pátrání.

Vilém Kováč. | Foto: Deník/Jiří Louda

Kováč je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné činnosti a Europol ho zařadil na seznam padesáti nejhledanějších lidí Evropy.

Policie požádala veřejnost s pomoc při pátrání po muži na útěku. „Pokud pachatele poznáváte a víte, kde by se mohl skrývat, prosíme o zprávu na linku 158,“ sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Za mimořádně závažnou drogovou trestnou činnost hrozí obžalovanému v případě odsouzení výjimečný trest, a to vězení v délce až 24 let.

Zadržený cizinec v Německu patřil k hlavním aktérům. Podle kriminalistů byl v kontaktu s kartely a zločineckými organizacemi téměř po celé Evropě a domlouval drogové obchody s kokainem v tunovém množství přímo z Jižní Ameriky a dovoz hašiše z Blízkého východu. Devětačtyřicetiletý Vilém Kováč měl dalším mezinárodním zločineckým skupinám poskytovat logistiku a neoprávněně přechovávat narkotika. To vše díky tomu, že kolem sebe vybudoval organizovanou zločineckou skupinu.

„Minimálně od roku 2018 v Liberci v podstatě vedl drogový velkosklad. Podle zjištění kriminalistů také dokázal poskytnout spediční firmy, které přepravovaly zboží se stovkami kilogramů kokainu nebo hašiše. K úkrytu sloužily například banány, plechovky s tuňákem, cestovní kufry, železná ruda, žulové desky, papírové podtácky nebo kukuřičné lupínky,“ podotkla Šmoldasová s tím, že se jednalo přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše. Zatímco z některých evropských zemí si pro drogy přijeli kurýři, jinam je posílali ukryté v kamionech se zbožím. „Hodnota pašovaných narkotik dosahovala několika miliard,“ doplnila mluvčí.

Kováčovu skupinu mají kriminalisté v hledáčku i kvůli dovozu cigaret s daňovým únikem přes 84 milionů korun. Policie zadržela dva kamiony nezákonně dovezených cigaret, v Ekvádoru se podařilo zajistit přes půl druhé tuny kokainu v zásilce tuňáků, ve Slovinsku 101 kilogramů kokainu v krabicích s banány, v Lotyšsku necelou tunu hašiše v žulových deskách a přes 180 kilogramů hašiše bylo odhaleno v cestovních kufrech v Holandsku.

Mezinárodní drogová trestná činnost byla tak rozsáhlá, že pod záštitou Eurojustu vznikly dva mezinárodní vyšetřovací týmy. Česká republika byla v obou zastoupena Národní protidrogovou centrálou a Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem, pobočkou v Liberci.

Vyšetřování trvalo téměř rok a krajská státní zástupkyně podala k soudu obžalobu proti jedenácti lidem a jedné firmě. „Před rokem proběhla rozsáhlá mezinárodní akce v devíti státech Evropské unie a v USA, při které bylo za organizovanou drogovou trestnou činnost, krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti zadrženo celkem 44 lidí, z toho devět Čechů,“ dodala Šmoldasová.

Zdroj: Gennaro Dante