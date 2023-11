Krvavým konfliktem, který se odehrál poslední říjnovou sobotu v Kunratické ulici v Liberci, se aktuálně zabývá policie.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Málek

Incident odstartovalo plivnutí kolemjdoucího muže na bílé Audi, které stálo na světelné křižovatce ulic Kunratická a Jablonecká. Řidič auta se pak za chodcem rozjel, aby se ho dotázal na důvody, které ho vedly k takovému jednání.

„Místo odpovědi však muž opětovně plivl na auto a vystoupivšího řidiče udeřil dvěma údery do obličeje a zasadil mu bodnou ránu nožem do oblasti hrudníku,“ popsala případ krajská mluvčí policie Klára Jeníčková s tím, že napadaného řidiče převezla záchranka do Krajské nemocnice v Liberci.

Policie se zároveň obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc při vyšetřování okolností a příčin incidentu. „Přijmeme veškerá svědectví počínaje zastavením vozidel na světelné křižovatce ulic Kunratická a Jablonecká až po samotný incident fyzického napadení. Zároveň přijmeme záznamy z palubních kamer automobilů, které událost zaznamenaly,“ dodala mluvčí.

Informace mohou lidé předávat telefonicky prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo přijít na služebnu Obvodního oddělení Liberec – Vápenka.

Zdroj: Policie ČR