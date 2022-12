Kriminalisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycen muž, který by svým svědectvím mohl vnést do prověřovaného případu důležité informace, jež by mohly výrazným způsobem dopomoci k jeho objasnění.

Poznáte je? Policie pátrá po zloději, který v jídelně v Globusu ukradl kabelku

"Z fotografií je zřejmé, že se jedná o muže bílé pleti, střední sportovní postavy s výraznými kouty na temeni hlavy. Na očích má tento muž sluneční brýle a je oblečen do světle modrého trika s krátkým rukávem a nápisem v oblasti zad VFC 1903, sportovních šortek tmavé barvy s bílými pruhy na bocích vnější strany stehen a bílé sportovní obuvi. Muž je zachycen na horském kole," dodala Fialová.

Policie žádá o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni muže na fotografiích identifikovat, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo své poznatky předali prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.