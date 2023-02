Během úterního hlavního líčení se Půta vyjádřil k odposlechům. Důrazně odmítá označení tzv. nejvyššího a poukázal na to, že v odposleších ho oslovují křestním jménem, příjmením nebo funkcí. Taktéž se vyjádřil ke schůzce na čerpací stanici. „Jedná se o místo, které je kompletně pokryto kamerovým systémem. Scházím se s lidmi na různých místech, a to z důvodu nabitého časového programu,“ řekl s tím, že se nejednalo o žádnou konspirativní schůzku a většinu těchto jednání má zaznamenaných v diáři. „Z odposlechů navíc vyplývá, že jsem neměl nekalou motivaci k protlačování projektu,“ dodal.

V květnu 2020 liberecký soud nepravomocně osvobodil všech dvanáct obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze. „Věc úplatků se pohybuje ve sféře úvah. Neví se kdy, kde, kolik a kým byly předány. Úplatky jsou něco jako vražda bez mrtvoly,“ odůvodnil rozhodnutí tehdejší soudce Petr Neumann. Předseda senátu navíc poukázal na to, že odůvodnění příkazu odposlechů ze strany Okresního soudu v Jablonci na Nisou bylo nedostatečné a soud pořízené odposlechy tedy neuznal jako důkaz.

S tím nesouhlasil státní zástupce Radim Kadlček, který se tehdy na místě odvolal. „Rozhodnutí soudu o nepoužitelnosti odposlechů považuji do značné míry za překvapivé. Takto mohlo být rozhodnuto už na začátku roku 2018, kdy začínalo hlavní přelíčení,“ prohlásil. Pro hejtmana navrhoval trest v podobě pěti let vězení a sedmi let zákazu činnosti.

Za pravdu mu dal loni v listopadu Vrchní soud v Praze, když zrušil osvobozující rozsudek. Podle rozhodnutí musí být odposlechy brány v potaz. „Osm let života a po změně soudce jsme znovu na začátku. Budu se znovu aktivně hájit a věřím, že i tentokrát mě soud osvobodí. Uznání odposlechů jako důkazu, jak rozhodl vrchní soud, se nebojím. Naopak, dokazují moji nevinu,“ okomentoval rozhodnutí Vrchního soudu Půta s tím, že v plném rozsahu žalobu odmítá.

Aféra kolem přestavby kostela za 65 milionů se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Hejtman měl podle státního zástupce ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod ovlivnit zakázku tak, aby peníze na projekt byly vypláceny průběžně a nikoli až po dokončení rekonstrukce. Za důkaz, že hejtman přijal úplatek, považuje Kadlček tabulku, která byla zajištěna u obžalovaných a ve které jsou vypsána jména a částky.

Krajský soud v Liberci bude pokračovat ve středu 15. února čtením listinných důkazů.