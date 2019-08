Začátek pondělníhi jednání narušila stížnost obžalovaného na pouta na nohou, které mu podle něj způsobovaly zdravotní komplikace. „Hrozně mě tlačí a natékají mi nohy,“ stěžoval si Barták a vyhrožoval, že na vězeňskou ostrahu podá trestní oznámení, protože má potvrzení od lékaře, že pouta mít nemusí. Podle členů eskorty se ale jednalo o už neplatný dokument z loňského roku. Soudkyně Eva Drahotová se proto telefonicky spojila s vězeňským lékařem, který potvrdil, že pouta na nohou jsou v jeho případě nevhodná kvůli hypertenzi vyplývající z nadváhy. Zbytek jednání tak Barták absolvoval bez pout.

Jako první krajský soud včera vyslechl znalce z oboru psychologie, primáře bohnické psychiatrické nemocnice Jiřího Švarce, který potvrdil, že Barták netrpí duševní poruchou, ale poruchou osobnosti. „Je pro něj charakteristické velikášství, fantazie o vlastním úspěchu, představy o vlastní privilegovanosti,“ sdělil primář.

Znalci měli také za úkol vypracovat odpovědi na další doplňující otázky. Jedna z nich se týkala i stavu, v jakém se Barták nachází na stěžejním důkazu celého případu, nahrávce z vězení, na které osnuje vraždy. Zatímco Barták tvrdí, že byl v té době pod vlivem alkoholu, podle znalců byl střízlivý a v dobré duševní kondici. „Vypil jsem tehdy půl litru vodky. Byl jsem rozjařený,“ tvrdil obžalovaný. „Nebereme vážně jeho tvrzení, že byl pod vlivem návykových látek,“ dodal Švarc.

Na to, zda obžalovaný považoval své plány za uskutečnitelné, ale psycholog odpovědět nedokázal. „Hodnotili bychom to jako laici, šlo by pouze o hypotézy,“ vysvětlil Švarc.

Vraždy tří lidí a vydírání dalších tří osob měl Barták, který si už odpykává 12letý trest za sexuální zneužívání svých asistentek, plánovat v roce 2013 ve vazební věznici v Liberci. Jednou z obětí měl být i generál Andor Šandor, který měl být probodnut v metru. Další dva lidé měli být před vraždou mučeni. Pak chtěl za peníze z vydírání uprchnout pomocí helikoptéry do Běloruska. Jeho vražedné plány ale zachytilo záznamové zařízení umístěné v hodinkách jeho spoluvězně Miloše Levka.

Krajský soud v Liberci nad Bartákem už jednou rozsudek vynesl, v roce 2016 mu soudní senát vyměřil 15 let. Barták však uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu. Hlavní líčení bude pokračovat 15. října