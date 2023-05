Neslavně dopadl záměr sedmdesátiletého muže z Českolipska investovat do akcií energetické společnosti. Stal se obětí podvodníků, kteří mu ukradli peníze a navíc si na jeho jméno vzali půjčku v řádech statisíců.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Podvod odstartovala internetová reklama na nákup akcií firmy ČEZ, kterou muž zahlédl na internetu. Zpočátku byl jen zvědavý, jakou taková akcie může mít dnes hodnotu, a proto na odkaz kliknul. Aniž by se o akciích energetické společnosti po kliknutí na reklamu cokoliv bližšího dozvěděl, měl v odkazu vyplnit své telefonní číslo a email, což udělal. Potom se další dva týdny nic nedělo.

„Začátkem února ho telefonicky kontaktoval neznámý muž, který mluvil česky s východním akcentem, a zeptal se ho, zda má zájem o nákup akcií. Odpověděl mu záporně s tím, že byl jenom zvědavý, jak takové obchodování funguje. Podvodník ho do ničeho netlačil, ale nabídl mu, že když si to rozmyslí, může ho do obchodování s akciemi zasvětit,“ popsala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Senior za týden podvodníka kontaktoval emailem. Ten se mu za pár minut ozval telefonicky a přislíbil mu, že ho naučí zacházet s burzovním programem. Senior si pak podle jeho instrukcí stáhl do svého stolního počítače aplikaci a podvodníkovi sdělil svůj devítimístný identifikační kód. „Tím neznámý muž získal dálkový přístup k jeho počítači a také naprostou kontrolu nad ním. Společně ještě založili uživatelský účet za účelem nákupu kryptoměn u jedné zahraniční směnárny, kam zmanipulovaný senior poslal postupně od 14. do 26. dubna celkem 237 000 korun,“ dodala Baláková.

Bývalý olympionik Plachetka dál pyká za znásilnění. Soud ho na svobodu nepustil

Senior si navíc nevšiml, že podvodník jeho jménem požádal o půjčku ve výši 300 000 korun a tuto získanou hotovost převedl rovněž na uživatelský účet určený k nákupu kryptoměn, ke kterému měl také přístup a všechny peníze z něj okamžitě vyvedl jinam.

Kriminalisté znovu apelují na všechny občany, aby se nenechali zlákat nabídkami rychlého a snadného zbohatnutí a nedali se zmást odkazy na známé instituce, jejichž identitu se snaží podvodníci zneužívat. Pokud chcete své úspory zúročit, obraťte se na profesionální finanční poradce s řádnou registrací, kterou si lze ověřit na webu České národní banky. „Pokud se nechcete stát obětí internetových podvodníků, neumožňujte neznámým lidem vzdálenou správu vašeho počítače a věnujte pozornost tomu, co v bankovní aplikaci potvrzujete,“ apeluje mluvčí.

Podobných případů podvodů eviduje policie v Libereckém kraji celou řadu. Tento týden se na policii obráti muž z Liberecka, který přišel o více než 1 300 000 korun, muže ze Semliska pak před stejným osudem zachránila jeho banka, která jej na možnost podvodu upozornila. Škody, které internetoví podvodníci lidem způsobily, se jen v Libereckém kraji od začátku ledna vyšplhaly na 33 milionů korun.