Během středečního líčení zazněla výpověď Jiřího Havlíčka, který na táboře působil jako praktikant v oddíle nejmladších chlapců. Ve stejném oddíle byl i utonulý chlapec. Mezi jeho úkoly patřilo pomáhat vedoucímu a druhému praktikantovi s vedením skupiny. „Šli jsme na koupaliště jako celý tábor. Ptali jsme se dětí, zda mají plavky. Pouštěli jsme je do vody po skupinkách, protože někteří členové oddílu se koupat nechtěli. Ty jsem kontroloval já,“ řekl u soudu svědek s tím, že utonulý patřil mezi neplavce a měl k dispozici plaveckou pomůcku v podobě nafukovacího kruhu.

Šestiletý hoch se utopil v Českém Dubu. Státní zástupce viní vedoucího tábora

Podle něj došlo ke slovnímu vymezení prostoru, kde se budou účastníci tábora pohybovat. Havlíček také řekl, že děti byly nejspíše poučeny, jak se chovat na koupališti, ale jistě si to nepamatuje. „Jelikož jsem do bazénu nechtěl, hlídal jsem děti na břehu. Kolega praktikant dohlížel na děti ve vodě,“ dodal Havlíček s tím, že koupat se mohli i neplavci. Museli mít ale plavecké pomůcky a směli být jen na okraji, kde byla nejmenší hloubka.

„Tábor měl erární pomůcky, ale nepamatuji si, kdo je bral s sebou,“ zmínil Havlíček s tím, že jich tam bylo dostatek. To ale už při minulém líčení rozporovala svědkyně, když uvedla, že k dispozici byl jen jeden kruh a dvoje křidýlka.

Samotné tonutí Havlíček zaznamenal podle svých slov v okamžiku, kdy propukla panika a dívky začaly chlapce vytahovat z vody. Volal záchranku, aniž by si šel ověřit, co se stalo, a na přímé resuscitaci se nepodílel. „Prakticky ihned jsem zjistil, že se jedná o chlapce z mého oddílu,“ podotkl. Utonulého označil za jednoho z problémovějších dětí, byl podle něj výbušný. Zároveň popřel, že by měl v době dohledu v uších sluchátka a nedával pozor na to, co se na místě dělo.

Ze smrti šestiletého chlapce v Českém Dubu policie obvinila vedoucího tábora

Na přání státní zástupkyně soudkyně přečetla dohodu o provedení práce, která byla uzavřena mezi obžalovaným Tomášem Mádrem coby zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Jednou z povinností zástupce hlavního vedoucího tábora patřilo převzetí zodpovědnosti a úkolů při nepřítomnosti hlavního vedoucího v tábořišti. V den nešťastné události totiž Libor Sita, který zastával roli hlavního vedoucího tábora, musel jet s jiným účastníkem tábora do liberecké nemocnice.

Během líčení pak zazněly i úkoly vedoucích oddílů a instrukce v případě koupání. Následně byly přehrány kamerové záznamy. Jeden z nich zachycoval kiosek, ve kterém se v době osudného okamžiku soustředilo několik vedoucích včetně Mádra.

„Omlouvám se pozůstalým“

Tragická událost se odehrála v červenci 2020 na koupališti v Českém Dubu. Bezvládné tělo šestiletého táborníka vynesly z vody nezletilé účastnice tábora, jež na hocha v bezvědomí zareagovaly dříve než lidé, kteří měli děti hlídat. I přes okamžité poskytnutí laické první pomoci a intenzivní lékařskou péči v nemocničním zařízení chlapec na vážné zdravotní následky tonutí následující den zemřel. „Velice se omlouvám pozůstalým. Vinu nevidím v takovém rozsahu, jaká mi je kladena,“ prohlásil v minulosti obžalovaný.

Na koupališti v Českém Dubu se utopil chlapec. Případ prověřuje policie

K obžalobě se přidali prarodiče zesnulého chlapce, kteří ho měli v pěstounské péči. Každý z nich požaduje jeden milion korun jako vyvážení duševních útrap spojených se ztrátou vnuka. O náhradu škody žádá i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Soudkyně líčení odročila, soud bude pokračovat poslední květnový den. Tomáši Mádrovi hrozí za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení.