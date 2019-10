Kvůli krádeži ředidla za několik tisíc způsobil škodu za desítky milionů. Okresní soud v Liberci začal projednávat případ 43letého muže, který je obžalovaný z toho, že v květnu před dvěma lety zavinil požár liberecké Severochemy. Bývalý zaměstnanec podniku Jiří Mach čelí obžalobě z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který mu hrozí dva roky až osm let za mřížemi. Kromě toho ho podnik žádá o náhradu škody ve výši 81 milionů, jež zahrnuje požadavek za ušlý zisk a náklady na obnovení provozu. K procesu se připojila i pojišťovna Kooperativa s částkou 100 milionů. Obžaloba škodu vyčíslila na 55 milionů. Podle policie by krádeží ředidla vznikla škoda asi tři tisíce korun.

„Lituji toho, co se stalo. Větší část jsem vytěsňoval z hlavy pět měsíců, abych mohl spát,“ vyjádřil se obžalovaný, který stejně jako v přípravném řízení využil práva nevypovídat.

Podle obžaloby měl Mach v den požáru nezákonně stáčet hořlavou kapalinu, přičemž vznikl elektrostatický výboj, který následně způsobil požár. „Plechové kanystry byly na místě, kde nebylo možné odvést vzniklou energii. Kromě toho panovaly ten den vysoké teploty. Došlo k úniku kapaliny do ovzduší a vznikla jiskra,“ popsala příčinu neštěstí státní zástupkyně Věra Němcová, která připomněla, že zpočátku se s obžalovaným zacházelo jako s obětí. Jako jediný totiž skončil s popáleninami v nemocnici. „Když se však vzal jeho oděv na expertízu, zjistilo se, že je v něm ta kapalina,“ dodala státní zástupkyně.

Před soudem vypovídal také kolega obžalovaného, který s ním jako jediný ve stáčírně ředidel pracoval. Jak uvedl před soudem, před požárem si všiml tří kanystrů, které byly na místě, kde neměly co dělat. „Vyfotil jsem si je. Nikdo jiný než my dva je tam dát nemohl,“ zmínil. Se svým objevem se ale svěřil jen matce a přítelkyni. „Nadřízenému jsem to nenahlásil, nechtěl jsem panu Machovi ublížit. Věděl jsem, že má dluhy,“ doplnil.

K požáru objektu Severochemy došlo 29. května 2017. Zasahovalo u něj 120 hasičů z 26 jednotek. Z areálu se zpočátku ozývaly i exploze, policisté uzavřeli okolní ulice a kvůli hrozícímu nebezpečí evakuovali zaměstnance továrny i lidi z přilehlých domů. Vyhlášený byl zvláštní stupeň poplachu, hasiči kromě běžné techniky na místo dopravili i chemický a protiplynový kontejner, vodu čerpali z několika zdrojů včetně řeky Nisy.

Při požáru se zranil jeden ze zaměstnanců podniku a jeden dobrovolný hasič. Událost vyřadila firmu na několik dní z provozu, část výroby dokonce přesunula do pobočky ve Varnsdorfu.

Hlavní líčení bude pokračovat 9. ledna. Ke slovu se dostanou znalci, měl by být také přehrán kamerový záznam.