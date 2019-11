Zapálené svíčky a květiny přibývají u vchodu do omšelého panelového domu na malém sídlišti v českolipské čtvrti Kopeček. Sousedé zde takto uctívají památku jedné z nich, osmadvacetiletou Vendulu P., matku malého chlapce.

Podle indicií ji měl v úterý dopoledne přímo v jejím bytě ubodat nožem o pár let mladší bývalý přítel David F. (1994). Okresní soud v České Lípě podezřelého ve čtvrtek odpoledne poslal do vazby. Za vraždu mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. „Slib obviněného, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání, jsem nepřijala,“ potvrdila soudkyně Jana Šífová.