V souvislosti s otužováním se vedou diskuze na téma, zda tato aktivita pomáhá člověku shodit přebytečná kila. Odborníci přes přísun kalorií na to mají rozdílné názory. Ten většinový ale říká, že ano. Pomáhá to ke zhubnutí, protože tělo musí na zahřátí spálit hodně kalorií, takže má větší energetický výdej.

Podle jiné teorie je to ale nesmysl, protože ledová voda naopak nutí tělo se bránit a vytvářet tukové zásoby. Na čem se ale všichni shodují, je pocit lepší kondice a životní energie. Nejde jen o to, že dotyčný vstupem do chladné vody podporuje své sebevědomí, odvahu a neohroženost. Důležitý přínos pro člověka má moment, kdy se tělo z vody vynořuje. Začíná se dostavovat silná euforie, která „nakopne“ pro zbytek dne.

Každopádně se jedná o jeden z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak předcházet nemocem, je nechat na sebe působit studenou vodu. Otužení organismu můžete dosáhnout i díky horku sauny nebo účinkem suchého mrazu.

Otužování podporuje imunitu

Podle berounské praktické lékařky Barbory Darebné otužování nejen podporuje imunitu, ale zároveň přispívá ke zlepšení fyzické a psychické kondice. Začátečníci by se podle ní ovšem měli nejdříve ujistit, zda jsou v dobrém zdravotním stavu.

„Je důležité, aby člověk nebyl například kardiálně nemocný, třeba čerstvě po infarktu. A určitě by neměl být akutně nemocný například s teplotami nebo infekcí,“ vysvětluje berounská lékařka. Ani zdravý člověk by se však neměl nořit do chladných vod bez předchozí přípravy.

„Měl by si předem něco nastudovat a pak začít pozvolna, nejdříve zjistit, jak jeho tělo vnímá chlad, aby to pro netrénovaný organismus nebyl velký šok,“ připomíná Darebná, podle které může příliš razantní otužování začátečníka vyčerpat, následkem může být akutní onemocnění, nejčastěji prochladnutí.