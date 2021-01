ZAJÍMAVOST: Fitko můžete dopřát i svému psu

Chodíte rádi do fitka? A víte, že tam můžete brát i svého psa? Pro psí sportovce v Česku vznikají kromě psích kadeřnických salonů i speciální fitness centra. Je to podle vás rozmařilost a bláznivá aktivita? Podle odborníků je to naopak: pomáhá to vám i vašemu čtyřnohému miláčkovi.

Zajímavosti o hubnutí. | Foto: Deník, Shutterstock

Dogfitness, to je pojem, který mnohým majitelům psa nic neříká. Ale najdou se tací, kteří se svým čtyřnohým mazlíčkem navštěvují psí posilovnu pravidelně. Jedno takové zařízení najdeme v Českých Budějovicích, kde ho provozuje Kristýna Zachová, která je i psí terapeutkou Dornovy metody. „Všechno to začalo už na střední škole, kde jsem studovala veterinu,“ vrací se v čase. JÍDELNÍČEK: Milovníci těstovin zajásají, čeká je dietní a chutný salát Přečíst článek › „Už tenkrát mi bylo divné, že se všechno řeší operacemi i injekcemi. Zajímala jsem se, jak pomoci psům jiným způsobem. Při následném studiu kynologie už jsem začala navštěvovat různé kurzy, z nichž vyšlo jasné poselství – se psím tělem se dá pracovat stejně jako s lidským. Po státnicích jsem začala podnikat právě v oblasti psích rehabilitací a Dogfitness,“ vysvětluje. I když by se dalo čekat, že do psího fitness chodí majitelé psů hlavně za účelem snížení váhy svého mazlíčka, účel cvičení je jiný – pomoci zlepšit pohybový aparát. „Hlavně ze začátku se pejsek za správně provedený cvik motivuje nějakým pamlskem, takže v začátcích má cvičení spíše obrácený efekt, než je hubnutí,“ vypráví majitelka Dogfitness. RADA: Jak odolávat jídlu navíc? Přečíst článek › Jak sama cvičitelka říká, u této metody nezáleží na tom, jestli cvičí stěně nebo starší psi. Není ani potřeba, aby byl pejsek nějak cvičený. Společně s páníčkem to nakonec zvládnou všichni. Stejně tak nezáleží ani na rase psa. „Cvičit chodí především psi, kteří potřebují pomoci s pohybovým problémem po úrazech nebo operacích, ale také sportovní psi, kteří potřebují zlepšit fyzičku. Výjimkou nejsou ani pejsci, co mají rádi pohyb a cvičení je baví, stejně jako jejich páníčka“ dodává.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu