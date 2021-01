RADA: Snídaně je základ. Jak sestavit tu správnou?

/6. DEN/ Snídat nebo nesnídat? To je otázka, která pálí mnoho z nás. Přitom snídaně je podle řady odborníků tím nejdůležitějším jídlem dne. Jenže vy zrovna nemáte hlad a necítíte se na to, abyste do sebe po ránu nacpali vydatné jídlo? Je to vůbec chyba? Odborníci pomalu mění názor.

Snídaně je základ. | Foto: Shutterstock

Dotaz, zda se ráno najíst nebo ne, je evergreenem řadu let. Zatímco dříve se striktně doporučovalo snídat, dnes už někteří odborníci radí snídani odložit. Je to individuální, ale většině lidem vyhovuje se po ránu najíst. I my proto většině klientů doporučujeme po nočním lačnění doplnit energii a živiny kvalitní snídaní. Doporučuje se snídat do hodiny od probuzení. Víme ale, že rána jsou mnohdy hektická, obzvláště, vypravujete-li své školáky. Než jíst ve stresu a spěchu, nasnídejte se raději po hodině a půl v klidu v kanceláři. JÍDELNÍČEK: Těšte se na luxusní oběd jako z restaurace Přečíst článek › Jak vypadá vyvážená snídaně? Snídaně by měla tvořit přibližně 20 %, pokud nesvačíte, pak až 30 % energie z celodenního příjmu. Na talíři nebo v misce by vám neměly chybět: celozrnné obiloviny – pečivo, obilné vločky, snídaňové cereálie (výrobky s co nejnižším obsahem cukru) nebo obilné kaše





pečivo, obilné vločky, snídaňové cereálie (výrobky s co nejnižším obsahem cukru) nebo obilné kaše bílkoviny – mléčné výrobky (jogurt, skyr, mléko, sýr, Cottage, tvaroh), vejce, libová šunka





mléčné výrobky (jogurt, skyr, mléko, sýr, Cottage, tvaroh), vejce, libová šunka kvalitní tuky – ořechy, semínka, avokádo, máslo (v rozumném množství) nebo kvalitní margaríny

ovoce nebo zelenina





ořechy, semínka, avokádo, máslo (v rozumném množství) nebo kvalitní margaríny ovoce nebo zelenina tekutiny – neslazený čaj, voda. Je lepší sladká nebo slaná? To záleží čistě na vašich chuťových preferencích. Obě varianty lze poskládat tak, aby byly nutričně vyvážené a chutné. Inspirovat se můžete ukázkovými jídelníčky. Vadí, když snídáte dokola to stejné? Nevadí. Spousta lidí má po ránu své zajeté rutiny a k tomu patří i rutinní snídaně. Lehké obměny vytvoříte střídáním různých druhů ovoce a zeleniny, obilovin, pečiva, mléčných výrobků, oříšků atd. Nemáte po ránu hlad? Zamyslete se, jak vypadá vaše večeře? Pokud chodíte spát s plným břichem, je velmi pravděpodobné, že nebudete mít ráno chuť snídat. Večeřet bychom měli asi 3 hodiny před ulehnutím. ZAJÍMAVOST: Pomáhá otužování se spalováním tuků? Přečíst článek › Zdroj: stob.czTIP: Inspirujte se v jídelníčcích v tomto seriálu. Najdete tam snídaně sladké i slané, náročnější i velmi jednoduché tipy na snídaně hotové během 2 minut. Vyberte si pár snídaní, které vám budou chutnat, ty můžeme klidně opakovat. A občas pro zpestření vyzkoušejte dle receptů něco nového. Mnoho dalších nutričně vyvážených receptů najdete na stránkách www.stobklub.cz. Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu