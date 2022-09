Pokud by si někdo myslel, že je zbytečné svačiny nějak zvlášť řešit, vyvádí ho Dana Hrnčířová z omylu: „Dopolední školní svačina je důležitou součástí dětského jídelníčku, dětem dodává energii a živiny, které potřebují. Těm, které snídají málo nebo vůbec, nahrazuje dopolední svačina také snídani a měla by být proto vydatnější.“

Zdravé, chutné a veselé. Svačiny od kreativní mámy obdivuje celá třída

Vynechání svačiny, stejně jako nedostatek tekutin, může podle odbornice u dětí zvyšovat únavu, nesoustředěnost a přispívat k horším školním výsledkům.

Dobře sestavená svačina by měla dodat 10 až 15 procent doporučeného denního příjmu energie. Neměly by v ní chybět čerstvé ovoce nebo zelenina, kvalitní bílkoviny jako jsou mléčné výrobky, maso, luštěniny, vejce, ořechy, obiloviny, zejména celozrnné. A k tomu samozřejmě vhodné tekutiny - neperlivá voda, neslazené a ne moc silné čaje, ředěné ovocné šťávy.

„Děti potřebují dostatečný přísun mléčných výrobků, zhruba dvě až tři porce podle věku, a svačiny jsou na to ideální příležitostí,“ říká Dana Hrnčířová, která navíc oceňuje, že se v receptech neobjevují uzeniny. Kvalitní a dobrá svačina se totiž dá připravit i bez nich. A když přesto po uzeninách jednou za čas sáhneme, měli bychom vybírat takové, které mají vysoký podíl masa a obsahují co nejméně soli.

Svačiny za pár korun

Mnohé rodiny mají určitě hlouběji do kapsy. Pro ty má nutriční terapeutka tipy, jaké finančně méně náročné potraviny mít pro přípravu svačin v ledničce. Výborně mohou posloužit například luštěniny. Dají se z nich velmi jednoduše vytvořit chutné pomazánky nebo i studené saláty, které jsou bohaté na živiny.

„V současnosti také sílí trend konzumace doma upečeného pečiva – nemusíte se ničeho bát, protože příprava je často daleko jednodušší, než se na první pohled zdá. V ledničce se neztratí základní mléčné výrobky jako mléko, máslo, bílý jogurt, zakysaná smetana nebo sýr - z nich se pak dají připravit i třeba jen s jedním druhem ovoce nebo zeleniny skvělé sladké a slané koláče nebo výborné placky, které krásně zasytí,“ dodává odbornice.

Nejedno dítě bohužel svačiny nejí a do zeleniny se odmítá zakousnout. „My vždycky říkáme, že je nejlepší ohýbat proutek, dokud je mladý, takže se zeleninou a ovocem je žádoucí začít co nejdříve od nejmladšího věku,“ radí jedna z autorek svačinkových receptů Pavlína Mähringová. Děti jsou podle ní naše zrcadla a je proto dobré, aby jim dospělí šli příkladem a ukazovali, že zeleninu jedí.

Důležité je nabízet dětem, aby ochutnaly. I kdyby šlo jen o jeden druh zeleniny, je to dobrý krůček dopředu. „Vydržte – někdy to trvá velmi dlouho. Zkuste dětem dávat zeleninu pravidelně, i když ji nesní. Časem většinou ochutnají. Někdy také stačí být trošku kreativní a například nakrájet zeleninu jinak než obvykle. Najednou je z ní naprostý hit,“ radí Pavlína.

Svačina od kamaráda?

A co když dítě nosí svačiny zpět domů? Podle Veroniky Břicháčkové by rodiče odpověď asi měli hledat v přímé komunikaci s dítětem. Důvodů může být mnoho. Je možné, že se dítě ráno dostatečně nasnídá, a až do oběda nemá hlad. Nebo si během aktivit o přestávkách neudělá čas se najíst a hlad má. Je také možné, že mu svačina nechutná. Nebo dostane svačinu od kamaráda.

„Určitě je dobré dítěti vysvětlit, proč je svačina důležitá, zkusit ho nechat navrhnout, jak to tedy se svačinou budete dělat dál a najít nějaké společné řešení. Pokud dítě svačinu nejí, protože mu nechutná, můžete ladit jiné složení svačiny. Jestliže dostává nějakou svačinu od kamaráda, je dobré se trošku pídit po tom, co je to za svačinu a zda je vůbec vhodná. A opět vysvětlovat, proč jíst kvalitní sváču,“ usmívá se Veronika.

Pro představu, jak recepty vypadají, se můžete podívat na dva z nich. A třeba je hned dětem připravit do školy.

Brokolicové muffinySuroviny na 4 porce – 12 muffinů:

300 g brokolice

6 vajec M

1 nastrouhaná mozzarella (125 g)

1 lžíce olivového oleje (20 ml)

sůl (3 g)

bylinky – pažitka, petrželka, bazalka



Postup:

Brokolici natrháme na menší růžičky a necháme je spařit na pařáčku do změknutí, nebo je povaříme ve vroucí vodě. Po vychladnutí je jemně nasekáme nožem, aby růžičky byly najemno. Přidáme do nich vejce, olivový olej a nastrouhanou mozzarellu. Pokud máme po ruce špetku bylinek, přidáme i ty. Směs dáme do formiček na muffiny a pečeme při teplotě 170 °C přibližně 20 minut. Muffiny by měly být krásně zlaté. Směs můžete plnit téměř až ke kraji, protože zde není prášek do pečiva a příliš nevyskočí. Malinko sice ano, ale paseku nenadělají.





Smoothie bowl s pomerančem, hruškou a banány



Suroviny na 4 porce:

2 banány (300 g)

2 hrušky (200 g)

šťáva z pomeranče (100 ml)

šťáva z citronu dle potřeby

8 lžic mražených borůvek (120 g)

4 lžíce chia semínek (32 g)

4 vrchovaté lžíce kokosu nebo nastrouhané čokolády (32 g)

4 lžíce kešu ořechů (80 g)

1 hrst máty



Postup:

Ovoce si nakrájíme na kostky, přidáme lžíci chia semínek a promixujeme pěkně do hladka v mixéru. Ochutnáme. Pokud by se vám to zdálo moc sladké, můžete zakápnout šťávou z citronu. Přelijeme do skleničky a dozdobíme ovocem, ořechy a troškou strouhaného kokosu či pro mlsnější jazyky strouhanou čokoládou - čím víc procent kakaa, tím zdravější. Sice jde o tekutou svačinku, ale i tak skvěle zasytí.