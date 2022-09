Jsou biopotraviny zdravější než ty konvenční?

Mnohé studie dokazují, že ano. Ale také existuje mnoho studií, které to vyvracejí. Já se na to dívám selským rozumem, který mne nikdy nezklamal. Rostliny a zvířata a posléze z nich vyprodukované potraviny tady „rostou“ mnoho tisíc let bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv. A potraviny vždy byly bez dalších dochucovadel, konzervantů, zvýrazňovačů a podobně. Teprve posledních cca 100 let je tam cpeme horem dolem. Náš organismus si ale s těmito látkami neumí poradit, protože je nezná. Certifikované biopotraviny mají tyto negativně působící látky a postupy zakázané. A to je jedna z největších výhod biopotravin označených biozebrou nebo bio eurolístečkem.

Zachraňte svá srdce. Sám prodělal infarkt, teď Ladislav Kužela radí pacientům

Když uvidím značku bio na rostlinné potravině, co o ní v té chvíli vím?

Bio představuje podporu zdraví, a kvality potravin. Podporu kvality vody, ovzduší, snížení množství odpadů a podobně. Podporu života venkovských oblastí, kam si rádi jezdíme odpočinout. Podporu biodiverzity, tak abychom se nemuseli jezdit dívat na zajíce, skřivany a další živočichy do ZOO. A je to i značka důvěryhodnosti původu potravin.

A co mi říká bio o živočišných potravinách?

Ekologické zemědělství je průkopníkem příznivých životních podmínek. Zvířata i rostliny mají určitý druh inteligence, což je dokázáno. Dokáží vnímat dobré i špatné zacházení a životní podmínky. Ekologické chovy dobré životní podmínky zaručují. Například takový chov slepic: maximální koncentrace je 2000 kusů oproti desítkám tisíc v drůbežárnách. Bio slepice mají přístup ke světlu, zelené trávě a velký výběh je samozřejmostí. Spokojený slepičí život v ekologických chovech je zárukou kvalitních vajíček na rozdíl od konvenčních chovů, a to i těch podestýlkových. Na základní škole nás učili o důležitosti dostatku vitamínu D, k čemuž potřebujeme hodně sluníčka … V ekologických chovech to respektujeme.

Když jsem své tetě líčila, že když už jím maso, tak jedině když přesně znám jeho původ, tak mi na to řekla, že i prase, které mívali na vesnici v chlívku, bylo nešťastné a co to byl pro něj za život.

Souhlasím. A proto je v ekologickém zemědělství pravidlo, že v chovu musí být minimálně dvě zvířata, aby jim nebylo smutno ?. Nebo i více druhů zvířat pohromadě. Chlívky byly podobné hrazení v klecových velkochovech s minimální výměrou. Na naší farmě mají prasata velký výběh, zelené krmení, sluníčko a také slámu, ve které si ryjí. Snažíme se alespoň částečně přiblížit k tomu, co měli ve volné přírodě.

Pečivo do jídelníčku patří. Lepek zbytečně démonizujeme, říká Věra Boháčová

Průměrný Čech utratí za biopotraviny 550 korun ročně. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými Evropany?

Většina evropských států má spotřebu 5 až 10 x vyšší. Bohužel donedávna bylo BIO téměř směšné slovo. A stát, politici i ti nejvyšší ho nedokázali podpořit. Paradoxně tahouni trhu s biopotravinami byli a jsou supermarkety.

Je u nás dostatečná nabídka biopotravin?

V suchých a trvanlivých i mléčných ano, horší je to v zelenině a mase , ale je to o poptávce. Bohužel nejsou vytvořeny ty správné distribuční kanály. Je to složitý proces.

Co byste odpověděl člověku, který řekne, že Bůh ví, jak moc BIO ty potraviny vůbec jsou, a že je to jen móda a marketingový trik?

Rozumím některým lidem, že se kvalitou potravin nechtějí podrobně zabývat a dají na politické a lobistické pseudodeklarace. Věřte mi, že biopotraviny jsou nejkontrolovanější potraviny u nás už z toho důvodu, že se jimi zabývá několik zákonů. A ten nejpřísnější je zákon o ekologickém zemědělství. který podvody eliminuje každoročními kontrolami u všech subjektů. Kontroloři mají přístup všude a hlavní je, že kontrolují tok suroviny. Takže nemůžete vyrobit více než jste nakoupil.

Co jíst při nadváze a obezitě: Dieta má být podobná běžné stravě, radí odbornice

Ještě něco se kontroluje?

Také je zásadní je, že dohledáte původ každého kilogramu biopotraviny. Například kontrola zjistí, ze kterého pole pochází mouka vámi zakoupeného biorohlíku. A co je důležité - zemědělci pobírají dotace. Jde o nezanedbatelný příjem, o který by přišli porušením pravidel ekologického zemědělství. Takže jakýkoliv podvod si rozmyslí.

Lidé teď v té obrovské inflaci řeší to, když mouka zdraží o dvě koruny. Natož, aby kupovali tu bio za mnohem vyšší ceny. Jaký argument by je měl přesvědčit, aby sáhli po bio mouce a odepřeli si něco jiného, když nemají peněz nazbyt?

Vysvětluji to u krup. Obědová porce BIO krup z pohanky, špaldy, ječmene, rýže jako základní potravina stojí 10 až 15 korun. Jedno pivo nebo cigareta mají obdobnou cenu. Podle mne je to otázka priorit a jídelníčku. Základní biopotraviny si může dovolit každý. Ale pak biočokoláda, biovíno a podobně je i pro mne svátek.

Dáte nám nějaké vaše rodinné tipy na bio vaření?

Vařte kroupy na mnoho způsobů. Výborná je kvasnicová pomazánka zahuštěná pohankovou krupicí. Děláme ji většinou v neděli.

Kvasnicová pomazánka podle Martina Hutaře:

Osmahnout nakrájenou cibuli, nadrobit dvě kostky kvasnic, po jejich rozpuštění zalít mlékem a postupně přidat cca 2 lžíce pohankové krupice, provařit, podle potřeby doředit mlékem, vodou nebo vývarem. Do toho lžíce hořčice, smetany, ovonět třeba majoránkou a na závěr přidávám velkou hrst nakrájeného kysaného zelí nebo okurků. Fantazii se meze nekladou. Pomazánku nabíráme na lžičku a přikusujeme pečivo a další sezonní zeleninu.