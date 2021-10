Hvězdy v mobilu Mobilní aplikace jsou při pozorování hvězd neocenitelným pomocníkem. Namísto zdlouhavého studia nebeských map stačí na oblohu namířit fotoaparát, a hned se dozvíte, které souhvězdí máte před očima. Které z aplikací byste měli vyzkoušet? Star Walk 2 (iOS + Android) Vybrat si můžete verzi bezplatnou nebo prémiovou bez reklam. Hromadu informací o hvězdných tělesech, kometách i konstelacích máte neustále při sobě, stačí namířit mobil směrem k obloze. K dispozici zde máte i trojrozměrné modely mlhovin, souhvězdí, planetek, komet, asteroidů a umělých družic. Pouze v angličtině. Star Tracker (iOS + Android) Aplikace s bezplatnou i placenou verzí vám ukáže planety ve sluneční soustavě, 88 souhvězdí, více než 8000 hvězd a další významné nebeské objekty. Můžete si nastavit svou polohou, a to buď automaticky pomocí GPS, nebo ručně. Pouze v angličtině. Night Sky (iOS) Aplikace nabízí možnost pozorování nebeských těles v režimu rozšířené reality. Kromě informací o dění na obloze, údajů o planetách, souhvězdích a dalších tělesech, máte k dispozici i předpovědi oblačnosti a povětrnostních podmínek na následující noc. Má i českou verzi. Sky Map (Android) Dřívější Google Sky Map identifikuje nebeská tělesa podle toho, jak zamíříte na oblohu fotoaparátem svého telefonu. Funguje však i v opačném směru. Pokud zadáte název tělesa, pomocí šipek vás navede na správné místo na obloze. Aplikace má českou verzi a je kompletně zdarma.

A jak je to s dalekohledy? Jestliže se vám podaří najít pořádnou tmu, uvidíte na nebi podivuhodné úkazy i pouhým okem. I malé přiblížení však pozvedne vaše astronomické pozorování na novou úroveň.

Vyvstane-li potřeba posvítit si na cestu nebo třeba do zápisníku, bude se vám hodit baterka s červeným světlem. Bílé světlo vás oslní, a než se vaše oči opět přizpůsobí tmě, budete čekat dlouhé minuty. Na červené světlo je lidský zrak mnohem méně citlivý a přechod téměř nezaznamenáte. Pokud nechcete kupovat speciální baterku, vystačíte si i se zadním světlem od jízdního kola nebo běžnou baterkou zabalenou například do červeného celofánu.

Myslete na to, že ze stoje se vzhůru moc dlouho dívat nevydržíte, už za pár minut vás začne bolet za krkem, po delší době se přidají i nohy. Úplně ideální je vzít si s sebou zahradní lehátko, do nějž se uložíte v pozici mezi sedem a lehem. Pokud na místo pozorování nejedete autem a lehátko nemáte jak dopravit, sbalte si karimatku a spacák.

Abyste z vesmírných panoramat vytěžili maximum, svou hvězdářskou výpravu předem dobře promyslete. Určete si lokalitu co nejméně zasaženou světelným smogem a pozorně sledujte předpověď počasí – i malá oblačnost je velkou překážkou.

Jizerská oblast tmavé oblohy je ze všech nejstarší – byla založena roku 2009 – a drží titul první mezinárodní rezervace tmy. Na českém území se rozkládá mezi osadou Jizerka a horou Smrk, pokračuje i na polské straně. Turistická stezka vás z Jizerky asi po dvou kilometrech dovede do polské osady Orle. Více zjistíte na www.izera-darksky.eu .

Manětínská oblast tmavé oblohy je územně největší a rozkládá se na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Díky velmi řídkému osídlení je zde světelné znečištění na minimální úrovni. Vydejte se například do zaniklé vesnice Umíř, kde můžete přenocovat v bivakovacím přístřešku, nebo na Branišovský vrch s pozůstatky astronomické pozorovatelny z přelomu 18. a 19. století. Více zjistíte na www.manetinskatma.cz .

„Lidé ve městech dnes kvůli světelnému znečištění musejí za hvězdami cestovat desítky kilometrů do tmavších míst,“ podotýká Pavel Suchan. „Ti, kdo bydlí v horských oblastech, jsou na tom lépe. Obecně platí, že čím dál od měst a čím výš v horách, tím líp.“

„Galaxie M 31 v Andromedě je vidět jako malinký mlhavý obláček, bohužel ale jen z tmavých míst, kde nesvítí města, vesnice nebo průmyslové oblasti. Světlo z této galaxie k nám putovalo asi 2,5 milionu let. Naše galaxie a galaxie v Andromedě se k sobě neustále přibližují, za několik miliard roků se pravděpodobně spojí do jedné.“

„Na druhé straně oblohy je to téměř stejně jasný Jupiter a o něco slabší Saturn – dvě největší planety Sluneční soustavy. Planety svítí opravdu hodně a je snadné je nejen spatřit, ale také identifikovat, protože jsou na obloze velmi nápadné. Pokud na ně namíříte dalekohled, uvidíte i jejich planetární kotoučky a některé útvary na jejich povrchu.“

„Na podzim se nám otevírá pohled do vzdálených galaxií,“ upozorňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. „Mléčná dráha, spirální rameno naší galaxie, které jsme mohli v létě pozorovat vysoko nad hlavou, z oblohy ustupuje.“

Podzimní obloha má (stejně jako ta letní, jarní a zimní) svá specifika. Jak Země obíhá kolem Slunce, nabízí se nám v každém ročním období pohled do jiné části vesmírných hlubin v opačném směru, než se nachází Slunce.

Astronomický podzim letos začíná 22. září ve 21.21 středoevropského letního času. V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází nad zemským rovníkem a den i noc jsou stejně dlouhé. Den se pak nadále zkracuje až do zimního slunovratu, který letos nastane 21. prosince.

Boylovo tvrzení podporuje řada výzkumů, jejichž závěry jsou často zajedno: Pozorování hvězd nám dopřává blahodárnou pauzu od zrychleného životního tempa, okamžiky klidu a jednoty s přírodou. To vše představuje pro naši mentální kondici obrovský přínos.

„Noční obloha je terapie,“ řekl v rozhovoru pro CBC Gary Boyle, astronom a bývalý prezident ottawského centra Královské astronomické společnosti v Kanadě. „Umožňuje nám doslova vyčistit mysl. V době covidu a s ním spojených stresů i úzkostí to potřebujeme více než kdy dřív.“

Při pohledu do hlubin vesmíru se všechny starosti zdají být menší. Ve směsici pocitů, jež hvězdná obloha vyvolává, figuruje pokora, klid, naděje, ale i tajemno a těžko definovatelná touha. Je nesnadné poukázat na konkrétní důvod, ale dlouhý pohled na nebe většinu lidí zklidní a naplní optimismem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.