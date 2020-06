Jak se při vlastně člověk při hladovění cítí? V rámci metabolické studie jsem si to vyzkoušela pod dohledem lékařů a měřicích přístrojů. A bylo to náročnější, než jsem si myslela.

Na půstu jsou nejhorší první dva tři dny, pak se pocit hladu utlumí. | Foto: Shutterstock

Jednou si v šatně posilovny všimnu letáku: Hledáme ženy do metabolické studie, jedná se o mezinárodní výzkum obezity a tukové tkáně. Jste štíhlá žena s BMI do 25 nebo obézní s BMI nad 30? V posilovně se zvážím a hned si spočtu své BMI – Body Mass Index: hmotnost / výška v metrech². Výsledek mě těší, mám kolem 21, tak proč se nepřihlásit? Má jít o dva a půl dne hladovění pod pečlivým lékařským dohledem. To přece zvládnu! Pro někoho, kdo celý život koketuje s půsty, zdravou stravou a snahou udržet si štíhlou postavu, nemůže být lepší nabídky. Nakonec to ale nebylo tak jednoduché, jak se zdálo.