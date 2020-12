„Záložní nemocnice v Praze a Brně by mohly sloužit jako očkovací centra," řekl dnes premiér ve vysílání České televize.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek uvedl, že očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do ČR 26. nebo 27. prosince. Do konce roku podle něj pravděpodobně dorazí více než původně avizovaných 10 tisíc dávek. "Přijdou vlastně dvě velké krabice," řekl dnes Babiš. "Počítá se, že se to rozdělí mezi Čechy a Moravu. Že jedna ta krabice, která má, myslím, 4870 vakcín pojede na Moravu do Brna," doplnil.

V jednání je podle premiéra ještě další dodávka od firmy Pfizer o objemu 19 500 dávek, která by mohla být k dispozici také ještě v prosinci. Tato dodávka by byla rozdělena přímo do nemocnic v krajích, řekl Babiš.

Babiš také jednal kvůli očkování s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem o úhradách za péči. "Budeme potřebovat, aby očkování šlo nonstop. A to samozřejmě znamená přesčasy, vyšší úhrady, více peněz pro nemocnice," řekl premiér. Je nutné podle něj rovněž apelovat na zaměstnavatele, aby pracovníkům umožnili jít se nechat naočkovat.

Babiš už nechce zmocněnce pro očkování, bude jím sám

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování proti nemoci covid-19, stane se jím sám. Řekl to dnes novinářům při návštěvě nemocnic v Praze, kde chce řešit přípravy na očkování. Premiér také dnes zopakoval, že je Česko na očkování připraveno a vše je prováděno podle plánu. Připustil ale, že kampaň ministerstva zdravotnictví k očkování by měla být lepší.

Babiš ještě v pondělí uváděl, že navrhne vládě zřízení funkce vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19. Premiér ji nabídl bývalému ministrovi zdravotnictví a svému poradci Romanu Prymulovi, který ale nabídku odmítl. Babiš dnes popřel, že by od plánu na vytvoření zmocněnce ustoupil kvůli odmítnutí Prymuly. "Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já," zdůvodnil dnes změnu svého rozhodnutí.

Zástupci opozice v dnešní Partii Terezie Tománkové na CCN Prima NEWS Babišovo rozhodnutí kritizovali. Podle poslance ODS Jana Skopečka jde o horší reklamu na očkování, než byl sporný inzerát ministerstva zdravotnictví. "Jak vláda zaspala, cesta očkovacích center je spíše virtuální, míst by mělo být co nejvíce," uvedl. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska jde o dobrou zprávu pro odpůrce vakcinace. Pokud bude přípravy očkování řídit Babiš, jejich zpoždění se bude prodlužovat, míní. "Funkce premiéra nespočívá v jednotlivostech," míní poslankyně KSČM Miloslava Vostrá. Babišovo rozhodnutí podle ní znamená, že nemá úplnou důvěru v ministerstvo zdravotnictví.

Naopak podle vládního poslance Jana Řehounka (ANO) bude Babišův krok ku prospěchu věci, byť je mikromanagement premiérovi vyčítán. Podobně se následně vyjádřili předseda Českomoravské konfederace odborových svazu Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "Pokud (premiér) silou pozice zajistí, abychom se dostali na úroveň Německa, Izraele, potom mu zatleskáme," uvedl Špicar. Pokud úkol nezvládne, snese se na Babiše podle Špicara oprávněná kritika. Podle Středuly je Babišovo rozhodnutí jediné možné východisko.

V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že vakcína proti covidu-19 by do Česka mohla dorazit už 26. prosince. První dodávky v řádu desítek tisíc dávek budou podle Blatného distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic. Tyto nemocnice mají pro očkování připravený rezervační systém podobně jako pro antigenní testování.

Třeba kampaň pro informování veřejnosti o očkování, která má také bojovat s dezinformacemi o vakcíně proti covidu-19, ale zatím vázne. Ministerstvo sice už minulý týden zveřejnilo v novinách inzerát zdůvodňující, proč by se lidé měli nechat očkovat, ale Babiš ho zkritizoval. Označil ho za katastrofální. Babiš také již dříve uvedl, že ministerstvo zdravotnictví má s propagací očkování zpoždění. Tento týden ve středu ministerstvo zveřejnilo podmínky kampaně týkající se covidu-19 za 37,9 milionu korun, která má začít v polovině ledna. V pátek ale Blatný uvedl, že ministerstvo připravuje společně s úřadem vlády kampaň o covidu-19, která začne ještě před Vánocemi.