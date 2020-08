Riziko existuje i při běžných nemocech, jako je nachlazení či vysoký tlak. Volně prodejná léčiva mohou riziko interakcí mnohdy zvýšit, a to z toho důvodu, že klienti lékáren ne vždy říkají, jaká jiná léčiva užívají. Snadno se může stát, že dojde k duplicitě účinných látek.

V lékárně na výdeji na recept i na výdeji bez předpisu by se měl farmaceut nebo farmaceutický asistent dozvědět o všech užívaných léčivech. Ohrožení jsou zejména ti, kdo užívají více léků najednou. Většina studií se shoduje, že průměrný senior polyká dva až šest léků na předpis a další dva tři volně prodejné. Teoretická pravděpodobnost, že se při užívání pěti léků budou jejich účinky přebíjet či zesilovat, je přitom zhruba padesátiprocentní. A prudce narůstá s každou další pilulkou: v případě sedmi různých léků už je to jistota.

Antibiotika? Popovídejte si s lékárníkem

Ovlivňovat se samozřejmě mohou už pouhé dva léky, když se nevhodně ‚potkají‘. Například léky na odkašlávání obsahující látku acetylcystein (třeba přípravek ACC long nebo šumivé tablety NAC) snižují účinek některých antibiotik. Proto by se měly podávat až dvě hodiny po jejich užití. Až si půjdete do lékárny antibiotika na recept vyzvednout, s lékárníkem si popovídejte.

Lékárna je místo, kde máme poskytovat konzultace. Lékárník by se měl vyptat, jaké jiné nemoci máte a zda na ně užíváte léky. A pokud si nejste jistí, určitě se ho zeptejte i na to, čím lék zapíjet a kdy je nejlepší ho užívat. Pokud se lékárník nezajímá, jděte příště jinam.

Hojně užívané léky na horečku a bolest také představují řadu rizik, když budete kombinovat různé účinné látky. Ve snaze rychle se vykurýrovat saháme po lécích s ibuprofenem (Ibalgin, Brufen) a zároveň pilulkách s paracetamolem (Paralen). „Krátkodobě je tato kombinace možná u vysokých a neklesajících teplot, zejména u dětí a jinak zdravých dospělých, ale neznamená to, že by nemocný měl léky zapít najednou. Léky by se měly střídat minimálně po třech hodinách,“ upozorňuje Pavla Mikulcová.

Jak se léky hádají

Následky lékových interakcí jsou dvojího typu: zpravidla se změní absorpce účinných látek (tedy do těla se vstřebává víc, než je zdrávo), nebo se naopak léčivý účinek zablokuje. Třeba proto, že tělo látku vyloučí dříve, než se její účinek stačil rozvinout. V prvním případě hrozí poškození zdraví, v tom druhém se zase zdravotní stav nelepší. Účinné látky z léků se mohou navázat jedna na druhou nebo se třeba působením jedné z nich změní pH v žaludku a druhá se pak vstřebává jinak – nejčastěji se totiž léky vstřebávají právě v trávicím ústrojí.

Z tohoto hlediska může být ošidné třeba užívání vlákniny, poměrně často doporučované pro lidi se zažívacími potížemi. Za běžných okolností vláknina zdraví prospívá, ale léky byste měli užít až s odstupem tří hodin, jinak zpomaluje vstřebávání léků. Zázvor zase zvyšuje sekreci slin a žaludečních šťáv, střevní peristaltiku a produkci žluči. Neměli by ho proto užívat lidé se žlučovými kameny. Pozor by si měli dát i lidé, kteří užívají léky při pálení žáhy (např. Rennie, Anacid). I tato léčiva mění pH žaludku a při nedostatečně dlouhém odstupu s jinými léky dochází k výkyvům vstřebatelnosti. Zde je žádoucí odstup tři až čtyři hodiny.

Pacienti s průjmovým onemocněním by se taktéž měli v lékárně poradit o vhodném léku. Léky proti průjmu (např. Smecta, Carbo medicinalis, Carbocit apod.) absorbují ,vše‘, co do trávicího traktu nepatří – tedy i jiná léčiva. I zde je doporučený odstup mezi lékem proti průjmu a ostatními léky alespoň tři hodiny.

O užívání fytofarmak nebo potravinových doplňků se mnohdy lékárníci či lékaři nedozvědí, což může u pacienta vést k problémům. Řekněte jim proto o všech užívaných bylinách i dalších preparátech. Alespoň částečně riziko umenšíte, když budete tyto přípravky nakupovat od výrobců renomovaných značek a proberete jejich užívání s lékařem či lékárníkem. Není třeba se obávat, že vám zakážou veškerou léčbu bylinkami, mnohdy stačí jen upravit režim.

Které léky spolu nekamarádí



Acylpyrin, Acylcoffin, Ibuprofen, Diclofenak

Při souběžném podávání léků s kyselinou acetylsalicylovou a jinými protizánětlivými léky, jako je například Ibuprofen nebo Diclofenak (antiflogistiky), se zvyšuje riziko vzniku žaludečních vředů, poškození funkce ledvin nebo krvácení do trávicího ústrojí. Alkohol toto riziko zvyšuje několikanásobně!



Dextromethorphan (Stopex, Robitussin)

Tyto léky na suchý, dráždivý kašel se významně ovlivňují při souběžném užívání s antidepresivy ze skupiny MAO inhibitorů (například Aurorix). Při souběžném podávání léčiv tlumících centrální nervový systém se může jejich účinek zesílit.



Dropropizin (Ditustat)

Tento lék na dráždivý kašel zesiluje účinek sedativ.



Fenylephrin (součást kombinovaných léků na chřipku, například Coldrexu)

Může snižovat účinek beta blokátorů (léky na zpomalení srdeční činnosti a snížení krevního tlaku), antihypertenziv (léky na snížení krevního tlaku). Při jejich užívání je nutná opatrnost.

Jak různé potraviny, byliny nebo i slunce ovlivňují účinek léků

Třezalka

Tato bylinka se používá jako přírodní antidepresivum. Může ale snižovat účinnost mnoha léků, jako jsou například antikoncepční pilulky, léky na ředění krve, imunosupresiva, dioxin. Pokud se kombinuje s některými antidepresivy ovlivňujícími hladinu serotoninu, může tato kombinace vést až k ohrožujícímu serotoninovému syndromu. O vhodném používání třezalky je nutné se vždy poradit v lékárně.

Grep

Blokuje účinky enzymu, který rozkládá některé léky, aby se mohly z těla vyloučit. Ty tedy v těle zůstávají a působí silněji, než by měly, v podstatě mohou způsobit předávkování. Jedná se o některé léky na snížení cholesterolu (statiny) a imunosupresiva. Pomeranče a citrony do této kategorie nespadají.

Mléko

Mléčné produkty obsahují vápník, který na sebe váže účinné látky tetracyklinových antibiotik (například Doxybene), takže tělo není schopné vstřebat účinnou látku. Pro běžná penicilinová antibiotika to neplatí. Naopak je dobré jíst zakysané výrobky, abyste obnovili bakterie. Užíváte-li železo, mlékem ho nezapíjejte, ani černým čajem či kávou, snižují jeho vstřebávání.

Česnek

V závislosti na dávce česnek ovlivňuje srážlivost krevních destiček. Může tedy ovlivňovat účinek některých dalších léků, které působí protisrážlivě, například Warfarinu. Když jíte hodně česneku a užíváte tyto léky, hrozí krvácení, protože krev se naředí příliš. Pacienti, kteří užívají vyšší dávky česneku nebo česnekové preparáty a jsou objednáni na operaci, by měli po poradě s lékařem přerušit užívání česneku nejméně sedm dní před plánovaným chirurgickým zákrokem. Sedm a víc stroužků denně může působit zažívací potíže. Pro některé lidi ale může být problém i jen jediný stroužek.

Ženšen

Preparáty s obsahem ženšenu lidé často užívají, protože věří jeho vlivu na dlouhověkost, prevenci stresu či afrodiziakální účinky. Také ovšem platí, že nejde o nevinnou rostlinku, a užíváte-li další léky, lékař nebo lékárník by měl o samoléčbě ženšenem vědět. Zvlášť opatrní by měli být lidé trpící krvácivými stavy (ženšen krvácení zvyšuje), nemocemi srdce, nespavostí a schizofrenií.

Lékořice

Přípravky s ní mnozí užívají při zánětech dýchacích cest nebo žaludečních potížích. Bylinka zbavuje tělo vody, a tudíž by se neměla užívat souběžně s laxativy (projímadly). Pokud ji užíváte delší dobu, konzultujte to v lékárně.

UV záření

Slunečnímu záření by se měli vyhnout pacienti užívající některá antibiotika (tetracykliny, gentamycin, chloramfenikol, chinolony, sulfonamidy, cotrimoxazol, izoniazid, chlorochin). Častá bývá výrazná a bolestivá reakce kůže po aplikaci krémů a gelů proti bolesti, například sem patří Voltaren, Veral, Dolgit. Opatrní by měli být pacienti užívající imunosupresiva – léky, které výrazně snižují imunitu organismu. Jejich kůže je několikanásobně vnímavější k UV záření.