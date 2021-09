Podle nejnovějších dietních doporučení základem našeho jídelníčku by měla být zelenina a ovoce, přičemž z toho tři čtvrtiny zeleniny. Výživová pyramida klade důraz i na celozrnné produkty, a je jedno, zda to budou celozrnné těstoviny, nebo chléb. Specialisté také doporučují snídat přírodní jogurty a pít podmáslí, které jsou zdrojem vápníku a člověku prospěšných bakterií. Nikde žádný párek v rohlíku.

Počítat minuty svého života na kalkulačce rozhodně nemá smysl. Jen matematika našemu zdraví nepomůže. Nejdůležitější je změnit špatné stravovací návyky, k čemuž může představený index napomoci. Naše každodenní strava by měla obsahovat co nejvíce produktů z pozitivního seznamu.

Vědci ve své práci opakovaně zdůrazňovali blahodárné účinky konzumace omega-3 esenciálních mastných kyselin. Ty se nejčastěji vyskytují v potravinách z mořských plodů, ořechů a luštěnin. I proto taková konzerva sardinek v tomatovém sósu vám dá navíc 82 minut života. Ryby a zelenina, stará známá kombinace. Znamená to tedy, že pokud nyní začneme pojídat sardinky v passatě, máme zaručený dlouhý život bez nemocí? Takhle to, bohužel, nefunguje.

Další vrah? Třeba smažená kuřecí křídla. Ta vás připraví ale jen o tři minuty a dvacet vteřin života. Je to pro vás překvapivé? Výsledku bylo dosaženo vyvážením prospěšných látek v jídle (vápník) a těch škodlivých složek (sodík a přepálené tuky).

Ovšem ani párek není pro Američany tím největším nebezpečím. Překvapivě se jím stalo hovězí maso s rajčatovou omáčkou a cibulí v konzervě. Bilance? Ztráta 71 minut života. Vědci poukázali na to, že malá množství rajčat a cibule, která byla v tomto pokrmu přítomna, nebyla schopna neutralizovat škodlivé účinky průmyslově zpracovaného masa.

Červené maso je na seznamu vražedných potravina podle autorů aktuální studie s cukrem skoro nejvýše. Je totiž zodpovědné za většinu zdravotních potíží, včetně cukrovky, a to ze 45 procent, a úmrtnosti obecně, a to z 27 procent.

Takže čeho se bát? Co nám nejvíce zkrátí život? Jedním z hlavních padouchů je obyčejný párek v rohlíku. Je třeba si uvědomit, že studie byla zpracována v USA, kde hot dog v bílé sladké žemli, mohutně zalitý sladkým kečupem a hořčicí a posypaný karamelizovanou cibulkou, seženete skoro na každém rohu jakéhokoliv města. Proto byl párku ve studii věnován poměrně značný prostor. Zdravotní zátěž, která byla pomocí indexu pro jeden párek v rohlíku vypočítána, činí minus 36 minut života. Důvody jsou škodlivé účinky ze zpracovaného masa, tedy vysoké množství solí, tuků, a v žemli cukrů.

Když si dáte sardinky v rajčatové šťávě, prodloužíte si život skoro o hodinu a půl. Ovšem když se naplníte hovězím v tomatové omáčce, jste hodinu a čtvrt v minusu. Američtí vědci prozkoumali, kolik minut života ztratíme či získáme podle toho, co jsme právě snědli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.