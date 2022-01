V Izraeli například nově doporučují při antigenu dělat dvojitý odběr – z nosu i krku. A to navzdory tomu, že všechny testy k takovému dvojitému výtěru nejsou uzpůsobeny. České ministerstvo zdravotnictví o doporučení izraelských odborníků ví, takové opatření ale zatím vydávat nebude. Zpřísnilo však nákup antigenů pro školy a úřady.

Omikron zasáhl Izrael naplno a tamní média spekulují, že se země dokonce nachází před dalším lockdownem. Sílí tam také debata, že na omikron využívané antigenní testy nestačí. Podle tamních pozorování se má omikron víc vyskytovat v krku, než na nosní sliznici. Proto úřady doporučily nové testovací schéma u antigenních testů. „Ve snaze zvýšit jejich citlivost od nynějška doporučujeme výtěr z krku a z nosu. Není to pokyn výrobce, ale náš," uvedla pro tamní média Sharon Alroy-Preiss, epidemioložka ministerstva zdravotnictví.

Postup Izraele si vysloužil kritiku amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, který upozorňuje, že u použití testů je nutné řídit se pokyny výrobce, a ten výtěr z nosu uvádí jako dostačující. Stejné stanovisko má i naše ministerstvo zdravotnictví. „Stanovit podmínky použití testu je výhradním právem výrobce, který za účinnost a bezpečnost použití testu také zodpovídá. Výsledky izraelské studie mohou nicméně ovlivnit samotné výrobce a motivovat je ke změně provedení vyšetření. Není to však pravomocí států,“ vysvětluje mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Podle sdělení ministerstva si resort při centrálním pořizování rychlých antigenních testů nově stanovil podmínku vyjádření výrobce testu k citlivosti pro různé varianty viru, včetně varianty omikron. „Ministerstvo zdravotnictví nedokáže posoudit, jak je tato podmínka naplněna u všech testů uváděných na trh v ČR, ale při nejmenším u testů do škol a u testů pořízených pro složky státu byla citlivost pro variantu omikron zaručena,“ doplňuje Jakob.

Menší citlivost

O menší citlivost antigenních testů na omikron se mezi odborníky mluví, spíše než o maskovací vychytralosti viru se ale skloňuje kvalita testů. „I PCR testy i antigenní testy fungují pořád srovnatelně, ale může se to lišit jednak druh od druhu, jednak je důležité správné použití,“ říká k účinnosti testů Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Podle něj se může skutečně prokázat, že testy z krku mohou být účinější, ale zatracovat výtěr z nosu zatím na místě není. „V principu to není tak, že by všechny testy přestaly fungovat,“ doplňuje.

Podle viroložky Ruth Tachezy, je potřeba s možnou menší citlivostí testů vždy počítat dopředu a hlídat je. „Je nutné stále ověřovat, že používané metody, ať už PCR či různé AG RTG testy, svou detekční schopnost u případných nových variant neztrácí, či dramaticky neklesá citlivost záchytu,“ doplňuje Tachezy.