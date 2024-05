Zemřel herec a tanečník Vlastimil Harapes, bylo mu 77 let

ČTK

Po dlouhé nemoci ve středu 15. května zemřel tanečník, herec a pedagog Vlastimil Harapes, bylo mu 77 let. ČTK to sdělil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Harapes byl dlouholetým sólistou baletu Národního divadla, později baletní soubor první české scény vedl jako umělecký šéf. Byl také spjatý s Libereckým krajem ať už díky hostování v Divadle F. X. Šaldy nebo jako patron sdružení D.R.A.K. Na závěr svého angažmá se stal jako jeden z mála čestným členem Národního divadla, v roce 2016 vstoupil do Síně slávy ND.

Vlastimil Harapes | Video: ČTK/YouTube