Odříznuta od světa je obec Višňová nedaleko Frýdlantu v Čechách. Velká voda zaplavila silnice. Přepravu lidí zajišťují hasiči a není možná doprava osobními auty z obce a do obce, byla povolána evakuační tatra.

Višňová je odříznuta od zbytku Frýdlantska. Kvůli povodni jsou neprůjezdné též obě silnice z Předlánc do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky. Hasiči ve Višňové, části obce Poustka, už včera postavili protipovodňovou stěnu.

Další problém představuje to, že ve Vísce nestíhají přečrpávací stanice na hrázce, takže musí čerpat ručně a shání dobrovolníky. „Částečně se nám Víska bohužel zatápí. Zatím není evakuace aktuální, zatím to zaplavilo zahrady a okolí,“ řekl Deníku starosta. Protipovodňová stěna v Poutsce se osvědčila, tam není problém.„Jsme částečně odříznuti od světa. Nestíháme přečerpávat vodu v části obce Víska, přesouváme sem další jednotky,“ uvedl starosta obce Michal Scheidl a žádal o opatrnost a bdělost.

3. stupeň povodňové aktivity na Smědé | Video: HZS LK

Jak informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta, situace v noci, především na Frýdlantsku, nebyla jednoduchá. Škody, které zatím v kraji evidují, jsou malé, a to díky úsilí profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zasahují na mnoha místech v kraji. „Zdravotnická záchranná služba navýšila na Frýdlantsku počet posádek o dvě a jsme připraveni posílit i základnu v Turnově, pokud by stoupala Jizera,“ podotkl Půta.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) monitoruje stav, největší problém řeší v obci Višňová a přilehlých místních částech. Včera zasahovali v kraji u 390 událostí, z čehož likvidovali 245 popadaných stromů. Došlo k posílení stavů na jednotlivých hasičských stanicích, řada posádek je v terénu. „Provádíme velké čerpání ve Višňové. Velmi dobře tam zafungoval poldr, který zachycuje obrovské množství vody,“ sdělil ředitel HZS LK Jan Hadrbolec. V průběhu dne budou řešit případnou evakuaci obyvatel tak, aby ji nemuseli řešit v průběhu nočních hodin.

Do Višňové dorazilo velkokapacitní čerpadlo SOMATI | Video: HZS LK

Na Frýdlantsku dosáhla řeka Smědá třetí povodňové aktivity už včera, město Frýdlant žádalo řidiče, aby z centra vyklidili své automobily a hledalo dobrovolníky na pytlování. Aktuální vodní průtok činí v osm hodin ráno 93 metrů krychlových za vteřinu a hladina dosáhla 190 centimetrů, na Bílém Potoce 126 centimetrů a průtok 34,9 kubíku za vteřinu. Třetího stupně povodňové aktivity v uplynulých hodinách dosáhla Smědá ve Frýdlantu, Hejnicích, Raspenavě a ve Višňové.

Povodně na Frýdlantsku, voda zalila silnice

Ve Frýdlantu dobrovolní hasiči během páteční noci po pravém břehu mobilní postavili protipovodňové stěny. Během noci starosta Hejnic Jaroslav Demčák informoval, že se zastavilo stoupání hladiny Smědé a následně klesla na druhý stupeň povodňové aktivity. „Situaci nadále monitorujeme a jsme připraveni případně operativně reagovat. Bohužel předpověď hlásí, že v sobotu během dne bude opět asi hůře. Prý má pršet silně až do pondělního večera,“ uvedl. Zhruba v 8 hodin ráno Hejnice opět vyhlásil 3. stupeň povodňové aktivity na řece Smědé, v centru města se zvyšuje její hladina. „3. stupeň povodňové aktivity také na Ferdinandově pro Malý a Velký Sloupský potok,“ dodal starosta.

V Novém Městě pod Smrkem z důvodu častého zaplavování domů pod silnicí na ulici Husova tuto komunikaci uzavřeli. Po cele její šířce je nyní zajištěno odvodnění, aby nedocházelo k dalším škodám. Na ulici Celní museli operativně vytvořit odvodňovací příkop, protože stékající voda z přilehlých polí ztěžovala bezpečný průjezd. „Situace je i nadále pod kontrolou díky pravidelnému monitoringu vodního toku Lomnice. Část jednotky z Ludvíkova odjela pomáhat do obce Višňová,“ informoval starosta Petr Černica.

Stav ohrožení byl vyhlášen i v Oldřichově v Hájích. Voda z řek se rozlila po loukách. Za celý včerejšek hasiči zasahovali na více než 350 událostech.

Mohlo by vás zajímat: Může 100letá voda zatopit vaši garáž? Podívejte se do mapy nejen Liberecka