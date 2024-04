Přichází nečekaný návrat zimy! Hasiči varují před sněhovými přeháňkami, které mohou zasáhnout Liberecký kraj a další oblasti Čech. Doporučují zvýšenou opatrnost na silnicích a připravenost na možné komplikace.

Hasiči varují před novou sněhovou pokrývkou. | Foto: Deník/Ilustrační foto. Hasičský záchranný sbor České republiky.

Hasiči vydali upozornění na možnost sněhové pokrývky v Libereckém kraji. Výstraha by měla trvat od pátku 19. dubna od rána až do soboty 20. dubna do večerních hodin. Možnost sněhové pokrývky v těchto dnech se očekává i v dalších krajích. Na horách by mohlo napadnout až 40 cm sněhu.

Hasiči ve čtvrtek 18. dubna vydali na sociální síti X upozornění týkající se nové sněhové pokrývky. Ta by se měla objevit na severu Čech včetně Libereckého kraje, ale i v dalších regionech. Na horách dokonce hrozí sněhová nadílka ve výšce 40 centimetrů.

Vzhledem k těmto podmínkám hasiči očekávají komplikace v dopravě, škodách na stromech a porostech, drátech elektrických vedení a obávají se také výpadků v energetice. Řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Při cestách do hor doporučují sněhové řetězy. Nezbytnou výbavou řidičů by rozhodně měly být zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

